Es de Neuquén, renunció a una petrolera para ver a Boca en el Mundial de Clubes y la rompió en redes

El Club Atlético Boca Juniors se encuentra a horas de una posibilidad histórica, que sería vencer a un gigante europeo como lo es el Bayern Múnich para encaminar su clasificación a los octavos del Mundial de Clubes, que se disputa en Miami, Estados Unidos. Ese es el motivo por el cual miles de hinchas viajaron para alentar al club de sus amores. En ese contexto, un cronista del canal oficial del Xeneize se topó con un fanático oriundo de Centenario que renunció a su trabajo con tal de estar en la tribuna.

«¿Y vos? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por Boca?» fue la descripción que acompañó la publicación que contiene el video que difundió a través de redes sociales ‘El Canal de Boca’. «¿Vos me estás diciendo qué renunciaste?», consultó el periodista a un fanática con una camiseta en homenaje a Diego Armando Maradona, en medio de los cánticos de los hinchas.

«Me vine de Centenario» dijo el neuquino mientras alentaba a Boca junto a otros hinchas Miami

La historia del fanático se viralizó por su respuesta. «Yo renuncié a mi trabajo para venir a ver a Boquita», dijo el neuquino con una sonrisa y mostró en su celular un telegrama de renuncia como prueba.

En su relato, contó: «Trabajaba en una empresa se servicios petroleros». Luego, el periodista le preguntó: ¿No te quedaban vacaciones, no tenías francos?», y el fanático de Boca contestó entre risas: «No, no tenía nada, pero bueno, ya está. Me vine de Centenario, provincia de Neuquén a ver a Boquita acá, a aguantar».

«Ya va a salir» dijo el fanático Xeneize entre risas, ante la consulta si pensaba en buscar trabajo

Sobre su pasión por el club, expresó: «Boca, sos el beso de mi mamá, pero también sos el beso de mi hijo. Un abrazo muy grande para todos y dale Boca…»

Por último, el cronista le manifestó: «Hay que buscar laburo ahora laburo», y su respuesta causó más gracia que su relato. Sin darle mucha importancia a buscar trabajo en ese momento, dijo «ya va a salir».