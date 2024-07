Estafa millonaria | Varados en escocia: la nueva trama detrás del pedido de auxilio a Alberto Weretilneck

La estafa millonaria por la que un grupo de vecinos quedó varado en Escocia tiene una nueva trama. Son de Catriel, Cinco Saltos, Roca, Regina, Cutral Co y Zapala. Ayer, la promotora del viaje, Liliana Silva, contó que habían pedido el auxilio del gobernador Alberto Weretilneck. Hoy, el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, dio una nueva versión sobre este pedido. Además se conoció que hay más víctimas en Neuquén y Río Negro, que estaban pagando viajes a futuro.

Rossi informó que los 55 varados en Edimburgo, capital de Escocia, 12 son de Cinco Saltos. Indicó que ayer habían regresado una mujer y sus dos hijos, pero que no tenía claro cuál había sido la estrategia por la que pudieron gestionar el pasaje.

El intendente explicó que el marido de esta mujer es un conocido de él y fue quien lo puso al tanto de la situación. Por eso, terminó dialogando con una profesora de inglés de la localidad, a la que llamó Lorena, que es quien lo va manteniendo informado del día a día de los varados.

El funcionario relató que, en pos de ofrecer ayuda, se contactó con la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, y con Weretilneck. Afirmó que este último se puso a entera disposición para resolver lo que fuera necesario.

Silva, la profesora de inglés de Catriel que promocionaba los viajes, también mencionó el pedido de auxilio al gobernador, pero para lamentar que no habían tenido avances y manifestar su temor a no perder el alojamiento en Edimburgo por falta de pago y ser deportados.

Sobre esta situación, Rossi insistió en que no han recibido un pedido de ser repatriados ni acciones similares. Insistió en que están a disposición y a la espera de que se los varados les indiquen cuáles son sus necesidades, pero que, hasta no contar con esto, no pueden avanzar.

«La gente que está nuestra allá todavía no nos ha pedido, entonces no podemos actuar», aclaró. Según el funcionario, hay parte de los varados que quieren continuar el viaje, por lo que mantienen el reclamo a la responsable del viaje y acusada de estafarlos. Esta mujer, según Silva, es Lorraine Weston, dueña de la escuela Simply English.

Además, el intendente minimizó la posibilidad de que el grupo sea deportado. Señaló que hay un plazo legal para que los turistas estén en la región, por lo que entendía esto no representaría un problema.

El grupo llegó a Europa a comienzos de julio, pasó por París, Francia, y luego se dividió. Una parte fue a Malta donde no tuvieron problemas para estudiar, y el otro fue a Edimburgo, donde estaba cerrada la escuela.

Varados en Escocia: hay más estafados en Neuquén y Río Negro

Silva recordó que su vínculo con Weston comenzó en 2009, cuando viajó a Catriel para hacer una pasantía como profesora de inglés y se alojó en su casa.

En 2018 empezaron los viajes con su escuela, Simply English, por la que se abonaban las cuotas a través del sitio web de la institución. Además de las clases de inglés se aprovechaba el traslado para conocer ciudades de Europa.

Esta fue la primera vez que tuvieron problemas, señaló la mujer de Catriel.

Contó que ya hay otras personas de la región pagando las cuotas de sus viajes para los próximos años.

Ahora, advertidos de la estafa de la que fueron víctimas los viajeros, pudieron detener los pagos, pero tendrán que hacer una demanda para tratar de recuperar el dinero que ya pagaron.