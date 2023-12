Estallido de 2001: recuerdos de un diciembre hace 22 años

El “Que se vayan todos” nació espontáneamente en la calle, entre el piquete y el cacerolazo de fin del 2001. Un día como hoy hace 22 años, 19 de diciembre a las 10 de la noche, en la región se vivía el pico más alto de lo que las organizaciones sociales y sindicales llaman el “Argentinazo”.

Las calles de la región se transformaron en una marea de personas indignadas que salían desde sus casas con bronca acumulada, como correlato de lo que sucedía en la Plaza de Mayo. El jefe de Estado en aquel momento era Fernando De la Rúa, sucesor de Carlos Menem. El presidente de la “Alianza” terminó huyendo en helicóptero por el techo de la Casa Rosada.

La represión sucedida estos días arrojó un saldo de 39 muertos y 500 heridos en todo el país, principalmente jóvenes y adolescentes sumidos en combates callejeros.

Decir «2001» y todas las casas donde habita el pueblo recuerdan una época difícil. En Villa Regina, Susana (69) era ama de casa porque no conseguía trabajo. Su esposo tenía un contrato en el Estado y cada tres meses había renovación. “No llegaban a término los sueldos, había que arreglarse”, recordó sobre esa época. Tenía tres hijos en edad escolar y universitaria. “Fue una época difícil, muy difícil”, sintetizó.

Bonos en Río Negro. (Foto: archivo Diario Río Negro).

“Las noticias ya venían mal, iba a pasar algo. Por los sueldos, uno empezaba a dejar impuestos sin pagar porque no alcanzaba”, contó. Era maestra y en las suplencias le habían pagado una parte efectiva y la otra con los bonos de la Provincia. La parte efectiva se iba todo a su hija mayor que estudiaba en Buenos Aires, porque en el alquiler no le aceptaban los bonos.

No se podía hacer otra cosa que sobrevivir. Eran momentos de decirle a la familia, no, no alcanza, no tengo, o ver cómo se puede resolver” Susana (69) maestra jubilada y ama de casa en Regina.

La preocupación se acrecentaba a medida que se acercaban las fiestas de fin de año. “Ese día (19 de diciembre) fue muy caótico porque no había celulares así que teníamos que buscar quién tenía un teléfono para hablar y a ver qué situación estaba mi hija que tenía que viajar de La Plata a casa”, recordó.

“Las fiestas fueron como pienso que van a ser ahora, limitándonos”, opinó y enseguida recordó los “trueques”, desde donde subsistieron varios días. “Creo que todos ahí nos unimos, porque eran las circunstancias, todas las amas de casa, profesionales, maestras que también llevaban cositas para intercambiar”, relató. Había de todo.

“Faltando tan poco para Navidad y saber que no vas a tener un asado o algo como compartir, la desesperación y la angustia se pone cada vez peor” Norma, empleada de una empresa en Roca

Los comerciantes de distintos rubros tuvieron que cerrar y bajar persianas por la recesión y la competencia de grandes cadenas. Fue el caso de Adrián quien tenía su empresa de venta de electrodomésticos Imposur y quebró.

“No pudimos sortear la crisis. El país estaba fundido; se tuvo que empezar de vuelta desde cero. En mi caso particular recién casado con un hijito de 4 años; fue el que me dio fuerzas para seguir adelante”, contó.

El 20 de diciembre del 2001 fue la gota que rebasó el vaso; el gran problema es el tiempo antes. No te fundis de la noche a la mañana; es un proceso en el cual vas viendo como se derrumba todo lo que construiste” Adrian, comerciante ex dueño de “Imposur» de venta de electrodomésticos

“Ese día explotó todo. Había paro general, salieron a la calle y hubo desmanes. Los que se movilizaban rompían vidrios y hubo saqueos”. Mabel, exdueña de un comercio de Roca, “El Coloso”

Diciembre de 2001: una “pueblada” en la región

“Por primera vez el pueblo argentino pudo echar a un presidente”, planteó quien era en ese entonces era coordinador de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Río Negro, Raúl Rajneri, sobre los sucesos de 2001. Participó de las movilizaciones en Roca, el 19 y 20 de diciembre, cuando la organización cumplía siete años de su fundación en 1994, luego de la Marcha Federal contra Carlos Menem.

“Las puebladas de Tartagal y Cutral Co marcaron el principio del fin del menemismo. El gobierno que llevó a De La Rúa como presidente continuó la convertibilidad, profundizó el ajuste y la entrega menemista, agravando los sufrimientos del pueblo. Lopez Murphy asumió como ministro de Economía y a los 15 días debió renunciar por un severo ajuste que imponía un recorte de más de 2 mil millones de dólares. En Río Negro, 15.000 estudiantes universitarios ocuparon la rotonda de Cipolletti y cortaron el acceso a Neuquén”, recordó como antesala al evento de 2001.

El pico máximo se dio el 19 de diciembre cuando asesinaron a Elvira Abaca en Cipolletti en el supermercado “Bomba”, según contó. En esa ciudad hubo movilizaciones espontáneas a la noche. “En Roca, cerca de la 1 de la madrugada más de 1.000 personas, sin convocatoria pública, se congregaron en Avenida Roca y Tucumán y marchamos por las calles céntricas”, recordó el dirigente.

Velorio de Elvira Abaca (Cipolletti), una de las 39 víctimas. (Foto archivo Diario Río Negro)

“Nosotros desde la CCC veníamos de realizar las ‘Navidades amargas’ ante las profundas necesidades populares. El hambre se había transformado en hambruna”, reveló. Asambleas, comités de crisis y multisectoriales proliferaban para paliar la crisis económica y la recesión.

El 20 de diciembre, hubo marchas en Río Negro en ciudades como Roca, Río Colorado, Catriel, Bariloche, Viedma y Villa Regina. “Un operativo policial pretendió detener a los que viajaban en un colectivo desde Mainqué a Roca, pero amenazaron con cortar la ruta si no los dejaban avanzar”, contó. Vencieron el obstáculo y finalmente llegaron a la concentración.

“Algunos grupos marcharon sobre Casa Tía (supermercado en 25 de Mayo e Italia). Nosotros nos quedamos sobre Avenida Roca y las vías porque no estamos de acuerdo con los saqueos”, contó el referente político. “Cuando se produjo la represión, nos unimos con los otros grupos y resistimos, unidos, combatiendo esquina por esquina. Retrocedíamos y armábamos fogatas. Así estuvimos hasta las 23:30 del 20 de diciembre del 2001”, relató.

En Neuquén, marcharon miles de trabajadores estatales, docentes, estudiantes y obreros ceramistas. El lema de la época expresó el desencanto y pidió la renuncia masiva de los gobernantes. Hoy “Que se vayan todos” es icono de esa protesta popular de 2001. No fue solo recesión económica sino una profunda crisis política de representatividad en la que se terminó imponiendo la voluntad popular.

Las razones que motivaron aquel Argentinazo todavía siguen vigentes y sus enseñanzas también están intactas” Raul Rajneri, era coordinador de la CCC Río Negro en 2001.

Diciembre 2001: ¿Cómo se llegó en Río Negro?

“La década del 90 fue devastadora para las provincias. Río Negro no fue la excepción. Los chacareros chicos y medianos fueron perdiendo rentabilidad. No cubrían ni el costo de producción de peras y manzanas. Ahí comenzaron a ser galponero-dependientes y con liquidación de Corpofrut perdieron la capacidad de comercializar en forma independiente su producción. Lucharon, cortaron rutas, pero no fueron escuchados”, comentó el exreferente de la CCC, Raúl Rajneri.

El exgobernador Pablo Verani asumió su primer gobierno en 1995 con una “provincia incendiada y el pueblo en la calle”, caracterizó. Con la entrega del puerto de San Antonio Este a las grandes exportadoras de fruta, se terminó de “liquidar a los pequeños productores”, opinó. En 1999, Verani asumió su segundo mandato y “para ese tiempo Río Negro ya era la provincia mas endeudada del país”, acotó.

Diciembre de 2001: quiénes murieron en los combates callejeros

Acosta, Graciela, 35 años.

Almirón, Carlos “Petete”, 24 años.

Álvarez Villalba, Ricardo, 23 años.

Arapi, Ramón Alberto, 22 años.

Aredes, Rubén, 24 años.

Avaca, Elvira, 46 años.

Avila, Diego, 24 años.

Benedetto, Gustavo Ariel, 30 años.

Campos, Walter, 17 años.

Cárdenas, Jorge, 52 años.

Delgado, Juan, 28 años.

Enriquez, Víctor Ariel, 21 años.

Fernández, Luis Alberto, 27 años.

Ferreira, Sergio Miguel, 20 años.

Flores, Julio Hernán, 15 años.

García, Yanina, 18 años.

Gramajo, Roberto Agustín, 19 años.

Guías, Pablo Marcelo, 23 años.

Iturain, Romina, 15 años.

Lamagna, Diego, 26 años.

Legembre, Cristian, 20 años.

Lepratti, Claudio “Pocho”, 35 años.

Márquez, Alberto, 57 años.

Moreno, David Ernesto, 13 años.

Pacini, Miguel, 15 años.

Paniagua, Rosa Eloísa, 13 años.

Pedernera, Sergio, 16 años.

Pereyra, Rubén, 20 años.

Ramírez, Damián Vicente, 14 años.

Ríos, Sandra.

Riva, Gastón Marcelo, 30 años.

Rodríguez, José Daniel, 25 años.

Rosales, Mariela, 28 años.

Salas, Ariel Maximiliano, 30 años.

Spinelli, Carlos Manuel, 25 años.

Torres, Juan Alberto, 21 años.

Vega, José, 19 años.

Villalba, Ricardo, 16 años.