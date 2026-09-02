Llega la 12° edición de Expo Patagonia Universidad en Roca: cuándo es y qué actividades habrá

La Expo permitirá conocer y comparar carreras y propuestas de formación de más de 30 instituciones de la región. Gentileza.

La 12ª edición de Expo Patagonia Universidad reunirá este jueves 3 de septiembre en General Roca a universidades, institutos terciarios y otros espacios de formación de la región. La jornada se desarrollará de 8.30 a 17 en la Asociación Española, ubicada en España 1371, con entrada libre y gratuita.

Organizada por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), la feria está dirigida a estudiantes secundarios, jóvenes, familias y personas interesadas en conocer alternativas para continuar sus estudios y proyectar su futuro académico y profesional.

La apertura oficial será a las 9 y estará acompañada por un espectáculo folklórico. A lo largo del día, los visitantes podrán recorrer los stands de las instituciones, consultar sobre carreras y planes de estudio y participar de actividades de orientación vocacional.

La edición anterior convocó a más de 3.200 visitantes y unas 30 instituciones, cifras que consolidaron a la Expo como uno de los principales espacios regionales para conocer y comparar propuestas educativas.

Charlas, orientación y propuestas universitarias

Las actividades se distribuirán entre el Auditorio y la Sala de la Asociación Española. El cronograma comenzará a las 8.30 con un espacio de orientación vocacional a cargo de Sonia Amaro, que volverá a ofrecerse a las 15.

Desde las 10 se presentarán las propuestas académicas del IUPA, IFES, Universidad FASTA y UCASAL. A las 10.30, Diego Manfio brindará la charla “Tu lugar en el futuro”, mientras que la Escuela de Cadetes ofrecerá un encuentro informativo. A las 11 será el turno de Cocineros Patagónicos.

Las muestras de música y danza del IUPA acompañarán las charlas y actividades de orientación vocacional. Gentileza.

Por la tarde, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) presentará su oferta a las 14 y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) hará lo propio a las 14.30. En paralelo, la Universidad Kennedy ofrecerá la charla “Las tiranías de la elección”.

Entre las 12 y las 13 se realizará la denominada “hora del silencio” en el sector de charlas, mientras que en el escenario artístico se extenderá de 13 a 14.

Música y danza en el escenario

La programación incluirá muestras protagonizadas por estudiantes y docentes del IUPA. Después del acto de apertura se presentará Carpocapsa Folklórica, a las 9.15. A las 11 habrá números de Artes del Movimiento y Música, con arpa, danza, propuestas españolas y tango.

Las actividades se retomarán a las 14 con una práctica de conjunto de rock. A las 15 se presentarán danzas folklóricas y, desde las 14, comenzarán en los espacios exteriores los Trayectos de Formación.

Esta última propuesta incluirá danzas españolas, danza contemporánea, danzas folklóricas y la participación del Ensamble Juvenil Inicial Principiantes y la Banda Sinfónica Juvenil.

La invitación está abierta a estudiantes secundarios, jóvenes, familias y público en general. Se podrá asistir junto con una institución educativa o de manera individual.