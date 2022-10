Estudiantes de Plottier marcharon contra el acoso callejero que sufren desde una fábrica abandonada

Estudiantes de una escuela de Plottier marcharon para reclamar seguridad, por situaciones de acoso que sufren por un grupo de hombres que se juntan en cercanías al establecimiento, en una fábrica abandonada. La marcha pasó por la comisaría, la municipalidad y por la oficina de violencia de género.

Magalí Méndez, una de las estudiantes del Instituto de Formación Docente N°5 de Plottier, dialogó con radio Lu5 acerca de las situaciones de acoso callejero que sufren al intentar llegar al establecimiento para estudiar. La escuela se ubica sobre calle Santa Fe, a unos 30 metros de la Terminal de Ómnibus (ETOP) Según indicó la estudiante, la fábrica abandonada donde se juntan los hombres que las acosan se encuentra en el camino hacia el establecimiento.

El lunes, alrededor de las 10, ocurrió que tres hombres estaban esperando a tres estudiantes. Méndez mencionó que las chicas no podían ingresar al instituto por esa razón, en la que detalla que los hombres señalaban a las jóvenes, se hablaban entre ellos y “se metieron a la fábrica a esperar que pasaran” Indicó que la Policía asistió al lugar, pero al no haber violencia, no se les tomó la denuncia.

Otra de las situaciones que pasaron las estudiantes de esta escuela, ocurrió hace unos meses atrás en el turno noche. Méndez comentó que una estudiante salía del establecimiento cuando unos cinco hombres que estaban escondidos debajo de unos camiones salieron a atacarla. Al respecto, detalló que son camiones que generalmente están estacionados frente a otra empresa que también queda dentro del trayecto que deben realizar. La chica debió correr hacia la ruta para solicitar ayuda.

“Estamos cansadas. Hoy (por el martes) la movilización es para poder ir y estudiar tranquilas, porque la seguridad es un derecho y no lo estamos teniendo” sentenció la estudiante. Desde el establecimiento se suman a la medida.

La marcha fue hacia la comisaría séptima y el CPEM 8, quienes acompañan el pedido de seguridad. Luego, el recorrido de la marcha pasó por fuera del gimnasio municipal “Cielo López” y de ahí fue a la Municipalidad y a la oficina de violencia de género ubicada en Desarrollo Social.

Segunda marcha que convocan contra el acoso callejero

Según indicó la estudiante, estos hechos de inseguridad ocurren hace un tiempo y por la cual, esta fue la segunda marcha que convocan. La primera marcha incluso sucedió antes de los dos hechos que relató, donde lograron que se les colocara un foco de luz afuera del establecimiento y un móvil que “circuló como mucho una semana durante el turno noche”.

En cuanto a los hombres que se encuentran en la fábrica abandonada, mencionó que se trata de personas de unos 25 años, aunque no saben si viven ahí o si sólo van a pasar el rato.

La fábrica abandonada se encuentra donde antes funcionó el mercado concentrador. La estudiante mencionó que no saben a quién le pertenece, pero esperan poder dar con los dueños y que se pueda hacer algo con el lugar.