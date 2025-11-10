Exitoso cierre del Festival de la Sidra 2025 en Roca: Turf brilló en el escenario

El auténtico sabor de la manzana se volvió a sentir en Roca. En la copa de sidra que degustaron miles de valletanos se renovó un año más el compromiso con la producción regional.

El Festival de la Sidra, un clásico de Roca que crece año a año, se despidió anoche con espectáculos musicales, danza, gastronomía, artesanos, productores locales y las mejores sidras. Luego de las cumbias de la Delio Valdez y el público bailador del sábado, el domingo el cierre a puro rock.

Bodegueros, sidreros, emprendedores ligados a la fruticultura y el agro, fueron parte de un evento que pisó fuerte en Roca el fin de semana de primavera. En la primera noche fueron 20.000 personas, en el cierre se esperaban muchos más, según fuentes oficiales del municipio.

Los grandes protagonistas fueron los sidreros regionales y algunos de otras provincias del país que totalizaron 13 marcas. Aprovecharon el festival para socializar sus productos y ofrecer degustaciones.

Fotos: Juan Thomes.

El evento organizado por el Municipio de Roca tuvo lugar en el predio municipal a la vera de la Ruta 22, calle Cerro Tronador 260. En ese punto estratégico para todos los valletanos, culminó el festival con un cierre musical a gran escala.

Un escenario repleto de público disfrutó de la última noche. Pasaron por el escenario el Ballet Criollos (Danzas Folkóricas), La Bagliani (rock nacional), Canela en Rama (Latino) y Blowing Blues (Blues), los que precedieron a Turf, la banda nacional que dio el broche de oro.

El conjunto liderado por Joaquín Levinton llegó directo desde Buenos Aires a Roca con su tradicional sonido rockero de los años 1960 y 1970. Alrededor de las 23 de la noche subió al escenario con un repaso por los éxitos de sus discos en una trayectoria que ya llegó a los 30 años.

Festival de la Sidra 2025: patio sidrero lleno

En el Patio Sidrero, cientos de personas pudieron degustar distintas variedades de sidra de productores regionales y nacionales. En el Paseo Gastronómico se ofrecieron menús gourmet, especiales para la ocasión.

Como novedad esta edición hubo charlas informativas vinculadas a la producción y se realizó una ronda de negocios. El objetivo es que el Festival sea el punto de partida para generar vínculos comerciales y estratégicos entre las sidreras y potenciales clientes del Alto Valle. Para esto, se convocó a gastronómicos, hoteleros, vinotecas, cervecerías, supermercados, entre otros.

Entre los servicios más destacados hubo colectivos gratuitos desde los barrios, estacionamiento gratuito, plataformas de taxi disponibles en el predio y estacionamiento exclusivo para feriantes.

Festival de la Sidra 2025: un poco de historia

El evento municipal se realiza desde el año 2021 y surgió para difundir la actividad sidrera de manera de poder acompañar a los productores desde el enfoque turístico.

Se busca posicionar a la sidra como bebida para fiestas y eventos. Sin olvidar la importancia de destacar la calidad y la comercialización desde el establecimiento productivo.