Explosión en Ezeiza: confirman que hay focos activos, el fuego en Iron Mountain está «controlado»

El incendio en el Polígono Industrial de Spegazzini, Ezeiza, se encuentra casi extinguido, aunque persisten focos menores. El siniestro dejó 24 heridos y afectó gravemente a varias empresas, entre ellas Iron Mountain. La planta agroquímica Logischem es señalada como el posible origen del fuego, aún bajo investigación oficial.



El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó este domingo que el incendio en el Polígono Industrial de Spegazzini está «prácticamente extinguido», aunque aún persisten «pequeños focos» que se espera se apaguen de forma natural.

El siniestro, que dejó 24 personas heridas, se habría originado en la planta agroquímica Logischem, según las primeras informaciones recabadas por la Agencia Noticias Argentina, aunque la investigación formal aún no ha concluido.

Incendio en Ezeiza: Iron Mountain «todavía tiene fuego en su interior», pero está controlado

Granados precisó que el fuego causó serios daños en el complejo industrial, afectando gravemente a «al menos cinco industrias» que sufrieron pérdidas totales. Otras «cinco o seis» empresas padecieron daños parciales en sus instalaciones. Entre las más comprometidas se encuentra Iron Mountain, cuyo depósito «quedó prácticamente devastado» por las llamas.

El intendente aseguró que la planta de Iron Mountain «todavía tiene fuego en su interior, aunque controlado» por los bomberos. Aclaró que la nave contaba con «todas las medidas de seguridad» y su grave afectación se debió a su ubicación «justo enfrente de donde comenzó el fuego», descartando comparaciones con la tragedia de Barracas de 2014.

Investigación y limpieza en marcha

Las pericias para determinar las causas oficiales del incendio comenzarán una vez que el fuego esté completamente sofocado, según detalló el jefe comunal. Posteriormente, se iniciará la etapa de limpieza, que demandará «meses» debido a la enorme cantidad de escombros y chapa que quedaron esparcidos en el lugar tras el siniestro. Granados remarcó la magnitud de la tarea.

El intendente concluyó que, tras la intensa jornada, la situación en la zona es «más tranquila». La próxima fase en el Polígono Industrial de Spegazzini estará enfocada en la «reconstrucción de las industrias» afectadas, buscando revitalizar el polo productivo de la región.

Con información de Noticias Argentinas.