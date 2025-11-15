Explosión en Ezeiza: diez industrias con pérdidas totales por el incendio, descartan riesgo de vida

Una grave explosión desencadenó un incendio de proporciones épicas en el parque industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. Requirió un despliegue sin precedentes de equipos de emergencia. El siniestro impactó en una vasta zona industrial y afectó a diez empresas que sufrieron pérdidas totales. La magnitud del estallido inicial fue tal que vecinos reportaron la rotura de vidrios en un radio de hasta 4 kilómetros.

Gastón Granados, el intendente de Ezeiza, confirmó que el fuego ya fue contenido, aunque todavía no está totalmente apagado. Destacó la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

Las dotaciones de bomberos llegaron desde diversos puntos de la provincia de Buenos Aires. En total, en el lugar opera un comando unificado con 380 bomberos y 70 unidades, junto a personal de policía y defensa civil.

Las primeras evaluaciones del impacto económico indican que las pérdidas fueron totales para varias de las empresas afectadas. El intendente Granados lamentó que de algunas industrias «no ha quedado prácticamente nada». Se dedicaban al acopio logístico y al manejo de productos químicos y neumáticos.

Sin heridos de gravedad en la explosión en Ezeiza

Pese la magnitud del siniestro, tanto el intendente Granados como Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, llevaron tranquilidad a la población. Asegurar que no se registraron heridos de gravedad. El jefe comunal puntualizó que no queda nadie internado en el hospital local.

Un total de doce personas que ingresaron al hospital de Ezeiza recibieron el alta médica en las horas posteriores al evento. La mayoría de los atendidos tuvo problemas respiratorios a causa de la inhalación de monóxido de carbono, generado por la combustión de una gran cantidad de neumáticos que acopiaba una de las empresas damnificadas.

Fabián García, por su parte, detalló que, si bien el humo resulta molesto y genera preocupación, las mediciones de la calidad del aire indican que el ambiente no es tóxico ni representa un riesgo inminente para la población en las inmediaciones.

El director de Defensa Civil remarcó que la situación de riesgo nunca estuvo fuera de control para la gente y que la estrategia se centró en la contención. A pesar de esto, se recomendó a los residentes cerrar puertas y ventanas, y evitar la circulación innecesaria por la zona.

Explosión en Ezeiza: contención estratégica y asistencia económica

La estrategia central del comando unificado se enfocó en asegurar que el fuego no se extienda más allá de los límites donde se desarrolló. Una de las prioridades tácticas fue establecer una sólida línea de defensa perimetral, especialmente en dirección a una industria frigorífica vecina, la cual manipula amoníaco. Esta acción resultó crucial para evitar una posible catástrofe química adicional.

En cuanto al tránsito, la Autopista Ezeiza-Cañuelas, que se había cortado temporalmente por la densa columna de humo, se está restableciendo gradualmente a la normalidad. Las autoridades anticiparon que el aumento en la intensidad del viento favorecerá de forma natural la dispersión de las partículas de humo y la pluma a lo largo del día, lo cual aliviará la situación.

A pesar de que el fuego se logró contener y no representa un riesgo grave para la ciudadanía, las tareas de extinción no terminarán pronto. Fabián García anticipó que el trabajo en el lugar se extenderá varios días más, ya que se deben realizar intensas labores de remoción de escombros y enfriamiento en los galpones.

Con la catástrofe controlada, la atención de las autoridades se vuelca hacia el impacto económico. El intendente Granados se puso en contacto con el gobernador provincial y el ministro de Producción para gestionar asistencia directa a las industrias que sufrieron pérdidas totales.

El objetivo es brindar una ayuda rápida para mitigar las graves consecuencias económicas del siniestro en el entramado productivo de la región.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas