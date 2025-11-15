Qué hipótesis descartaron sobre la explosión e incendio en Ezeiza: las pericias empezarían este lunes

Las imágenes del brutal incendio de este viernes a la noche en Ezeiza se viralizaron instantáneamente. Una explosión ocasionó que las llamas consumieran el polo industrial ubicado en Carlos Spegazzini. Cuáles son las principales hipótesis y qué pasa con las pericias.

El incidente ocurrió después de las 21 en la zona sur del Gran Buenos Aires. Tras la primera gran explosión, una especie de hongo naranja gigante llamó la atención a kilómetros de distancia.

A los pocos minutos, siguieron las explosiones mientras ya había arribado las primeras dotaciones de bomberos a un depósito de agroquímicos que empezaba a desintegrarse por las llamas.

Una de las primeras medidas del operativo fue cerrar la autopista Ezeiza-Cañuelas que pasaba lindante al lugar del hecho.

Instantáneamente, los videos de las múltiples explosiones recorrieron el mundo entero. Mientras tanto, la nube de humo tóxica empezó a trasladarse por el cielo bonaerense.

La onda expansiva de la primera explosión ocasionó daños en los barrios aledaños, y por consecuencia varios vecinos resultaron heridos por las voladuras de puertas, techos y ventanas.

Más de 70 dotaciones de bomberos intervinieron en el siniestro, con la participación de 380 personas que pusieron el cuerpo en las cinco plantas afectadas.

Cerca de la medianoche trascendió que había al menos 20 personas heridas: entre ellos, dos personas infartadas y una mujer embarazada en terapia intensiva por un principio de inhalación de humo.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó este sábado que todas las personas asistidas por el sistema bonaerense quedaron fuera de peligros y que ya no había personas internadas.

“Esperábamos un ‘efecto Cromañón’, pero afortunadamente no pasó; trabajamos unidos lo público y lo privado con coordinación”, explicó Carlos Santoro, director de la clínica Monte Grande.

Esperan hasta el lunes para realizar las pericias

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, afirmó esta mañana que “la situación nunca estuvo fuera de control para el riesgo de la población” pese a la magnitud del fuego.

“Es un incendio complicado y va a ser muy largo. A lo que vamos a apuntar es a evitar su propagación. Al ser dentro del polo industrial es más fácil de trabajar porque hay calles que cortan el fuego y los camiones que cargan agua hacen caminos cortos. Los condiciones no son malas, aunque es un incendio con mucha carga de fuego”, explicó García en su momento.

Después de más de nueve horas de la primera explosión, el municipio de Ezeiza informó que las empresas afectadas fueron Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios, una distribuidora Salón y Iron Montain, la empresa que sufrió un incendio en 2014 con un saldo de 10 muertos.

Por el momento, no se sabe con firmeza cuál fue el causante del incendio y la explosión. Además, estimaron que extinguir definitivamente el incendio llevaría cerca de 36 horas, por lo que las pericias comenzarían -en teoría- este lunes.

El intendente Gastón Granados finalmente descartó que el incendio se haya causado por un accidente aéreo, lo cual fue la primera hipótesis que trascendió en medio de la incertidumbre. Por su parte, desde el aeropuerto Ezeiza comunicaron que, pese a la magnitud del incidente, no hubo vuelos afectados.