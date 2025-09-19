Explosión en Regina dejó seis operarios heridos: uno de ellos con el 60% del cuerpo quemado

La Fiscalía investiga las causas de la explosión en la planta metalúrgica.

Una fuerte explosión en la Fundición Regina dejó esta viernes por la mañana a a seis trabajadores heridos, entre ellos un operario de 62 años con el 60% del cuerpo quemado. Todos fueron trasladados a la clínica Central y al menos cuatro debieron ingresar a quirófano tras el accidente laboral.

La explosión ocurrió a primera hora y generó conmoción en Regina

Según informó el diario Digital LCR, el accidente se registró pasadas las 8 en plena tarea de moldeado. En un principio se indicó que eran cuatro los heridos, aunque más tarde se confirmó que el número ascendía a seis.

Las edades de los trabajadores heridos oscilan entre los 30 y los 60 años. El caso más delicado es el del operario de 62 años que sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo, mientras que otros presentaron lesiones en brazos y piernas. Uno de los empleados afectados habría tenido heridas leves.

Fundición Regina se encuentra ubicada en la intersección de Borgatti y Castello. Foto: Fundición

Fuentes de la salud señalaron que cuatro de ellos requirieron intervención quirúrgica inmediata. Según trascendió, la mayoría de los heridos reside en la ciudad de Villa Regina, mientras que uno de ellos sería oriundo de Godoy.

Los equipos de emergencia trabajaron arduamente en el lugar. Por su parte, la Fiscalía investiga las causas de la explosión en la planta metalúrgica.

El predio de Fundición Regina se ubica en Barrio Este de la ciudad. La nave principal contiene «los sectores de fundición, moldeo y noyería, limpieza y granallado, mecanizado y administración general. Los sectores aledaños cumplen funciones de depósito, acopio de chatarra, stock de piezas en bruto y mecanizadas», informa su sitio oficial.