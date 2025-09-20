Explosión en Roca: el depósito de pirotecnia no estaba habilitado e investigan la responsabilidad del propietario

Una fuerte explosión se registró esta mañana en General Roca en un depósito de pirotecnia. Por el hecho, vecinos se tuvieron que autoevacuar y la onda expansiva afectó hasta la estructura de las casas cercanas. Un amplio y largo operativo se realizó para apagar el siniestro. Desde Fiscalía confirmaron que no hubo víctimas fatales y desde el municipio informaron que el lugar no estaba habilitado.

El hecho ocurrió en horas de la mañana sobre la calle Rohde al 1800, entre Cipolletti y Libertad, en el barrio San Juan.

Cuando llegó personal de bomberos el incendio ya se había propagado en un «depósito tipo garaje» donde se encontraban «elementos de pirotecnia».

Desde el cuerpo bomberil comunicaron que para controlar la explosión y el siniestro trabajaron cinco dotaciones: alrededor de las 13 controlaron las explosiones y cerca de las 16 finalizaron con las tareas de enfriamiento. Además, la Municipalidad de Roca dispuso dos camiones regadores en colaboración.

En cuento a los daños, señalaron que «fue pérdida importante» del edificio principal. Añadieron que la onda expansiva afectó vidrios de las viviendas lindantes y suscitó «temor de los vecinos».

El susto fue tal que muchos decidieron autoevacuarse y desde Defensa Civil confirmaron que tras la intervención de las autoridades regresaron a sus hogares.

El depósito de pirotecnia era clandestino: investigan cómo se originó la explosión

Desde la Municipalidad de General Roca confirmaron que el depósito que explotó este sábado no contaba con «la habilitación correspondiente para su funcionamiento».

Asimismo, desde la Justicia informaron que, más allá de los daños materiales, no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Desde Fiscalía dispusieron la recolección de pruebas y la realización de diligencias para determinar la causa del incidente y las posibles responsabilidades del propietario del inmueble.