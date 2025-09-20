La onda expansiva afectó a otras casas en Roca: qué se sabe de la explosión del depósito de pirotecnia

Un estruendo generó alerta en un barrio San Juan de Roca este sábado por la mañana. Una explosión en un depósito de pirotecnia inició un incendio que consumió gran parte del inmueble. Sin embargo, no fue el único edificio afectado. Desde Bomberos informaron que la onda expansiva alcanzó a las casas viviendas lindantes y rompió los cristales de las puertas y ventanas.

Ocurrió en la calle Rohde al 1800, entre Cipolletti y Libertad. El susto fue tal que los vecinos decidieron autoevacuarse. Según informó Defensa Civil, lo más grave ya pasó y ya pudieron regresar a sus hogares.

Bomberos indicó que las explosiones lograron controlarlas alrededor de las 13. Luego de las 16 horas finalizaron con las tareas de enfriamiento y se retiraron del lugar. El personal policial y los peritos intentan determinar cómo se originó el siniestro, aunque aún no hay indicios al respecto.

Cinco dotaciones de bomberos, autoevacuados y un gran operativo por la explosión en Roca

Desde Bomberos comunicaron que para controlar la explosión y el siniestro trabajaron cinco dotaciones. Además, la Municipalidad de Roca dispuso dos camiones regadores en colaboración.

Detallaron que al arribar al lugar el incendio ya estaba declarado. Ocurrió en un «depósito tipo garaje» donde se encontraban «elementos de pirotecnia».

En cuento a los daños, señalaron que «fue pérdida importante» del edificio principal. Añadieron que la onda expansiva afectó vidrios de las viviendas lindantes y suscitó «temor de los vecinos».

Explosión en Roca. (Foto: Andrés Maripe)

Explosión en un depósito de pirotecnia en Roca: desconocen cómo se originó

El comisario inspector Jesé González informó que los peritos buscan establecer la causa de la explosión y el incendio, pero aún no hay hipótesis de cómo inició. Esta tarde realizaron las entrevistas a los testigos, quienes aportaron información sobre lo ocurrido.

Fuentes policiales afirmaron que el hecho sucedió en una «fábrica de pirotecnia». Desde Defensa Civil recordaron que está prohibido la venta y uso pirotecnia en Roca.

La Municipalidad inspeccionará el lugar con el fin de constatar si allí se comercializaban fuegos artificiales o si solo estaban almacenados.