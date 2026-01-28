Recuperaron un edificio histórico del CONICET que estaba usurpado desde hace más de 40 años

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó un edificio histórico que estaba usurpado desde hacía más de cuatro décadas en el barrio porteño de San Nicolás. El inmueble pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y se encontraba en medio de reiteradas denuncias por hechos de inseguridad y ruidos molestos.

El operativo se realizó en la propiedad ubicada en Tucumán 1727, a metros de la avenida Callao, y estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad en conjunto con la Red de Atención. Además, participó la Guardia de Auxilio debido al avanzado estado de deterioro del edificio y el riesgo de derrumbe. Tras la inspección, el lugar fue clausurado.

“Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al referirse al procedimiento y al impacto que tenía la ocupación ilegal en los vecinos de la zona.

Un edificio de gran valor patrimonial

La propiedad recuperada posee un importante valor arquitectónico e histórico. Fue diseñada por Arturo Prins, el reconocido ingeniero civil y arquitecto argentino, recordado principalmente por ser el autor del imponente edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, ubicado sobre la avenida Las Heras.

El inmueble representa una etapa de esplendor de la arquitectura porteña de comienzos del siglo XX, marcada por la fuerte influencia francesa. Sin embargo, décadas de abandono y falta de mantenimiento lo dejaron en muy malas condiciones estructurales.

Qué encontraron en el interior

Durante el procedimiento, en el interior del edificio se hallaron banderas y estandartes de distintas agrupaciones políticas. Las autoridades confirmaron que el lugar estaba ocupado de manera irregular desde hacía más de 40 años.

La recuperación del inmueble se dio en el marco de una serie de acciones del Gobierno porteño para liberar edificios tomados y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en distintos barrios de la Ciudad.

Ahora, el edificio quedará bajo resguardo oficial mientras se evalúa su estado estructural y los pasos a seguir para su puesta en valor.