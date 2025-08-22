Alerta por viento y ráfagas de más de 95 km/h en Neuquén y Río Negro este sábado y domingo, y nieve en cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes vientos en Neuquén y Río Negro. Advirtieron que se esperan «ráfagas que podrán superar los 95 km/h«. Además hay una advertencia por caída de nieve. Las zonas afectadas y los peores horarios este fin de semana.

Las zonas con alerta de viento y nieve en Río Negro

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: advertencia por vientos este sábado a la noche, y domingo por la mañana y tarde.

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: alerta el domingo por la mañana, por vientos y nevadas. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», indicó el organismo nacional

Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta por viento el domingo durante la mañana y tarde.

Alerta por viento en Neuquén durante el domingo: las zonas afectadas

El SMN, detalló los puntos bajo alerta el 24 de agosto:

Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar- Junín de los Andes-San Martín de los Andes- Villa La Angostura: alerta por vientos el domingo por la mañana.

Recomendaciones durante la alerta por viento

Estas recomendaciones emitió el SMN, durante la advertencia por vientos:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.