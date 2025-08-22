Sábado helado y con viento en Neuquén y Río Negro por el frente frío: qué mínimas se esperan en el Alto Valle

Persiste el ingreso de aire frío en Neuquén y Río Negro, con la compañía de fuertes vientos. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se aguardan hasta heladas para este sábado. Cómo va a estar el clima en el Alto Valle, cordillera y la costa atlántica.

Para este 23 de agosto en Neuquén capital y alrededores, el pronóstico del tiempo marca una madrugada con una mínima de -1°C, la cual va a estar acompañada por ráfagas desde el oeste de 60 km/h.

Durante el día, el cielo estará despejado y la máxima será de 14°C, acompañado por vientos de casi 50 km/h, y ráfagas superiores a los 60 km/h.

Por la noche la mínima llegará a 0°C, y el viento bajará un poco su intensidad a 40 km/h, mientras que las ráfagas se mantendrán constantes.

Fuente: AIC.

En Roca, la mínima durante la madrugada llegará a -1°C, mientras que durante el día el cielo estará despejado y la máxima llegará a 14°C, con vientos desde el oeste a 45 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Por la noche, la mínima llegará a 0°C, y el viento bajará un poco su intensidad a casi 40 km/h, mientras que las ráfagas apenas superarán los 50 km/h.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en la cordillera este sábado

Según la AIC, para este sábado en Bariloche se espera una madrugada con una mínima de hasta -6°C, mientras que durante el día se aguarda una jornada con el cielo mayormente nublado, una máxima de 3°C y viento desde el oeste a más de 30 km/h, con ráfagas de 60 km/h.

Por la noche, el cielo estará cubierto y la mínima llegará a 2°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noroeste a 33 km/h, con ráfagas de casi 90 km/h.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, pronosticaron una madrugada con una mínima de -7°C y con nevadas débiles. Durante el día, el cielo estará nublado y la máxima será de 0°C, acompañado por viento desde el oeste y ráfagas de casi 60 km/h.

Por la noche pronosticaron «viento blanco» y una mínima de -1°C, con viento a 20 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en la costa atlántica este sábado

En Viedma se aguarda una madrugada con una mínima de -1°C, mientras que durante el día el cielo estará despejado y la máxima llegará a los 14°C. A su vez, se espera viento desde el oeste a más de 30 km/h, con ráfagas superiores a los 40 km/h.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la mínima será de 0°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el noroeste y llegará a los 35 km/h, con ráfagas de 70 km/h.