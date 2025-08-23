A qué hora llegan las ráfagas mas fuertes al Alto Valle: alerta este sábado y domingo por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó una alerta por vientos y ráfagas en Neuquén y Río Negro para este fin de semana. Desde la AIC indicaron que habrá desde el martes un mejoramientos de las condiciones del tiempo. Los peores horarios este sábado y domingo 23 y 24 de agosto.

Los horarios con mayor intensidad del viento en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

En Neuquén, este sábado el mayor viento será durante el día, disminuyendo la intensidad hacia la noche. En tanto, el 24 de agosto las condiciones adversas se acentuarán y las ráfagas serán de 70 km/h durante el día y la noche.

En Villa Regina, este sábado se espera que durante la jornada el viento ronde los 40km/h, y las ráfagas sean de 65 km/h, disminuyendo levemente hacia la noche. El domingo se intensificará alcanzando los 79 km/h.

En Roca, la mayor intensidad se pronosticó para el domingo durante el día, con ráfagas de hasta 74km/h.

Viento en el Alto Valle: cuándo mejoran las condiciones

Desde la AIC comunicaron en el pronóstico extendido para la región desde este sábado hasta el jueves 28 de agosto «continúa el ingreso de aire del sudoeste con períodos de viento moderados a regulares que mitigan la probabilidad de heladas».

Marcaron un «paulatino ascenso de la temperatura con mejoramiento generales de las condiciones a partir del martes».

Alerta por viento y lluvia en Neuquén este domingo 24 de agosto

Según informó el SMN, estas son las zonas de Neuquén con alerta el domingo: