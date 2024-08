«Fabiola nunca nos presentó a Alberto Fernández, ahora entendemos por qué», dijo la abuela de la exprimera dama, que vive en Río Negro

La familia de Fabiola Yañez está muy indignada tras conocer lo que sufrió durante su relación con el expresidente Alberto Fernández. En Roca, provincia de Río Negro, vive su abuela Violeta Verdugo de Yañez que la crió hasta los 12 años y en diálogo con este diario expresó preocupación por su nieta.

«Mi hijo me apaga el televisor porque me afecta todo esto, no pude ver las fotos de Fabiola dónde está golpeada», dijo conmovida.

El tío de Fabiola, Cristian Yañez, está cuidando a su madre Violeta. “Estamos muy dolidos, mi mamá tiene 83 años y está muy consternada, no pensábamos que pasaba esto”, señaló.

Diario RÍO NEGRO en 2019 pudo entrevistar a la abuela de exprimera dama. “La crié hasta los 12 años, a esa edad su madre se casó y se llevó a Fabi a Misiones”, dijo en esa oportunidad.

Hoy la vecina de 83 años está siendo contenida luego de enterarse por los medios de comunicación la denuncia que hizo su nieta.

La relación de la familia de Fabiola Yañez con Alberto Fernández: «Nos estaba cuidando»

El tío de la exprimera dama y su abuela contaron que nunca tuvieron contacto con el expresidente.

“Fabiola nunca me presentó a Alberto, yo estaba un poco sentida pero ahora me doy cuenta que ella nos estaba cuidando”, expresó Violeta.

“Nos manteníamos alejados porque ella nos mantuvo al margen y ahora entendemos por qué”, dijo también el tío de la exprimera dama.

“Imaginate enterarme de lo que vivió mi sobrina y ver esas fotos, lo que significó para mi mamá que la crió”, contó muy indignado.

Violeta mencionó que durante las visitas que realizó Alberto en la provincia de Río Negro —en las cuales Fabiola no participó— nunca la visitaron y apuntó contra el exmandatario por esta situación.

«Todavía no pude conocer personalmente a Francisco (su bisnieto) solo lo vi por la televisión», señaló.

Su hijo Cristian contó a Diario RÍO NEGRO que Fabiola les explicó por qué mantuvo a su familia alejada de Alberto Fernández. «Ella nos dijo que no quería involucrarnos», mencionó.

La familia de Fabiola Yañez sobre la denuncia a Alberto Fernández: «Yo le creo»

El tío de Fabiola Yañez señaló que mantiene comunicación con su hermana, la madre de la exprimera dama. «El otro día hablé con ellas, les mandé un mensaje. ´Estamos bien´, me respondió mi hermana» dijo el tío de Fabiola.

Violeta confía en su nieta. «Yo le creo a Fabiola, creo en la denuncia», expresó con seguridad.

El tío de la exprimera dama también manifestó su apoyo a su sobrina, «que Alberto pague por lo que hizo, que la Justicia responda», dijo muy indignado.

Qué dijo Fabiola Yañez tras la denuncia por violencia de género: «Nací en Río Negro»

Durante la primera entrevista que la exprimera dama Fabiola Yañez dio al sitio Infobae, el fin de semana, hizo mención a su vínculo con la provincia de Río Negro. Fue en respuesta a información publicada en los medios que ponía en duda la paternidad de Alberto Fernández sobre su hijo Francisco.

La periodista le consultó sobre la versión y ella respondió en forma categórica: «Mañana que manden a alguien a hacer un ADN», dijo para desmentir la información que cuestionaba la identidad de su hijo con el expresidente.

Al mismo tiempo, cuestionó la credibilidad del trabajo de la colega negando otra información que era falsa. «Esa persona comienza la nota diciendo que la señora Fabiola viene de un lugar muy humilde y que nació en el norte de Argentina. No sabe ni dónde nací, porque yo nací en Río Negro, en el sur. Esa persona que escribió esa barbaridad no sabe ni dónde nací, entonces ¿cuál es su credibilidad?, indicó.

Por último, advirtió: «Van a tener que responder ante la Justicia por semejantes barbaridades que han dicho».