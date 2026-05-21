Subsidio por Zona Fría: cómo se calculará el descuento del gas en la Patagonia con la nueva ley

El plan de reforma energética impulsado por el gobierno de Javier Milei introduce cambios sustanciales en la forma en que los usuarios residenciales de la Patagonia verán reflejados los descuentos en sus boletas de gas. El proyecto de ley que modifica el Régimen de Zona Fría avanza en el Congreso de la Nación con el objetivo central de reducir el gasto público y generar un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

Según datos publicados por Infobae, el sistema de subsidios vigente genera actualmente un déficit de $485.000 millones debido a que el fondo fiduciario —fondeado por un recargo del 7,5% sobre el precio del gas de red— resulta insuficiente para cubrir la demanda actual de cuatro millones de hogares, obligando al Tesoro Nacional a cubrir el bache con transferencias directas. El nuevo texto legal mantiene la bonificación plena por estricto criterio geográfico en la Región Patagónica, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna, volviendo al esquema original de la Ley 25.565.

Sin embargo, la letra chica de la iniciativa altera la ingeniería de la facturación y cambia las reglas de juego para el bolsillo del usuario del sur: el subsidio ya no se calculará sobre el total de la factura, sino exclusivamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Al aplicarse el descuento sobre una porción menor de la boleta, los componentes de transporte y distribución pasarán a pagarse a tarifa plena, lo que implicará un aumento en la región, aunque más contenido que en el resto del país.

La quita del beneficio automático en las zonas templadas

La propuesta oficial elimina el criterio geográfico para las provincias de zonas templadas e intermedias que se habían incorporado en la ampliación del año 2021 mediante la Ley 27.637. De acuerdo con los relevamientos sectoriales publicados por la organización Defensa de Usuarios y Consumidores (De.U.Co), en la actualidad hay 4,3 millones de usuarios alcanzados por el régimen en todo el país, de los cuales más de 3,3 millones corresponden justamente a los beneficiarios incorporados durante esa última modificación de 2021.

Con la nueva normativa, un universo de 1,2 millones de hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis perderá la cobertura automática. En esas regiones, los descuentos de entre el 30% y el 50% quedarán limitados únicamente a quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.

Para calificar al SEF, las familias deberán registrar ingresos iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales del INDEC (unos $4,4 millones para un hogar tipo de cuatro integrantes), o contar con un miembro con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) o Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. Fuera de este grupo vulnerable, el impacto tarifario en las zonas excluidas será severo: según proyecciones del IERAL, en ciudades como Bahía Blanca un hogar promedio sin subsidio focalizado verá duplicarse su factura, saltando de $19.945 a $39.890 (un aumento del 100%), mientras que para los sectores que entren al SEF la suba será del 22%.

El reclamo de las provincias ante el impacto en el centro del país

El recorte de la Zona Fría encendió fuertes críticas políticas y técnicas por parte de gobernadores y ex legisladores de los distritos afectados, cuyos argumentos formaron parte del debate parlamentario:

Córdoba: El gobernador Martín Llaryora calificó la medida como «una locura» y «un ataque directo a todos los cordobeses». Según datos oficiales de su provincia , la quita impactará sobre más de 600 mil usuarios residenciales distribuidos en 13 departamentos.





El gobernador calificó la medida como «una locura» y «un ataque directo a todos los cordobeses». Según , la quita impactará sobre más de 600 mil usuarios residenciales distribuidos en 13 departamentos. San Luis: Laura Giumelli , titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica, advirtió que los usuarios puntanos perderán la cobertura a pesar de residir en áreas de alta amplitud térmica y registrar temperaturas bajísimas.





, titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica, advirtió que los usuarios puntanos perderán la cobertura a pesar de residir en áreas de alta amplitud térmica y registrar temperaturas bajísimas. Buenos Aires: El ex diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los impulsores de la ley de 2021, defendió la vigencia del régimen señalando que los descuentos amortiguan costos que inciden directamente en la salud y detalló que en territorio bonaerense el beneficio alcanzaba apenas al 20,49% de las familias (1.240.000 hogares).

Ante el escenario de incrementos, el informe de IERAL recomendó a las autoridades regulatorias la implantación de mecanismos de gradualidad y reglas de transición claras que combinen criterios de clima, ingresos y consumo para evitar un impacto asfixiante sobre los presupuestos familiares.

Con información de las comisiones de la Cámara de Diputados, Infobae, De.U.Co e informes de IERAL.