Murió un hombre en un accidente sobre Ruta 23, cerca de Valcheta este domingo: era de Aguada Cecilio

Este domingo un trágico accidente tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 23, a pocos kilómetros de Valcheta. Un hombre, por motivos que se investigan, perdió el control de su vehículo y volcó. El personal Policial confirmó su muerte en el lugar del accidente. Era de Aguada Cecilio según confirmó la Policía de Río Negro.

El comisario Comisario Ricardo Chepu indicó que el accidente ocurrió este domingo a las 6.55, en el kilómetro 59 de la Ruta Nacional 23 entre Valcheta y Aguada Cecilio. Según su relato, un llamado alertó de un auto volcado a la vera de la ruta.

El personal Policial llegó al lugar y constató el vuelco de un Volskwagen Senda. Su conductor estaba en el interior del rodado sin signos vitales.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso que trabaje en el lugar el gabinete de criminalística. El joven era de Aguada Cecilio y su cuerpo fue entregado a sus familiares para su inhumación.

Choque múltiple con heridos en la Ruta 250 en cercanías de Pomona

En la noche del sábado se produjo un siniestro vial sobre la Ruta 250, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona. Por el hecho tres personas resultaron heridas. El accidente involucró a tres vehículos: un automóvil, un camión con semirremolque y una camioneta doble cabina.

Según indicó el sitio 7 en Punto, el hecho fue pasadas las 22, a la altura del kilómetro 278 de la Ruta 250. El siniestro se habría producido luego que uno de los vehículos intentara una maniobra de sobrepaso.

El medio local señaló que un auto Chevrolet Corsa era conducido por un hombre de 26 años con domicilio en Barda del Medio. Por el impacto fue trasladado al hospital de Lamarque por presentar traumatismo de cráneo luego a Choele Choel para hacerle estudios de mayor complejidad.

En tanto, el conductor del camión recibió atención de salud en Lamarque por heridas leves.

Sobre el conductor de la camioneta Nissan, informó que iba a bordo un hombre de 64 años que fue trasladado al Hospital de Choele Choel con múltiples fracturas.



