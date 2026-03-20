Febrero récord para los vuelos en Argentina: el mejor mes de la historia cerró con 4,3 millones de pasajeros



Argentina registró en febrero de 2026 el mejor desempeño de su historia en el sector aerocomercial, con récord de pasajeros y de operaciones aéreas. Los datos muestran subas en pasajeros, vuelos y actividad en terminales del interior, además de un aumento de los viajes al exterior sin pasar por Buenos Aires.

Según informó la Administración Nacional de Aviación Civil, el tráfico total en aeropuertos alcanzó a 4.377.562 pasajeros. La cifra superó en un 7% el récord anterior de febrero de 2025, cuando se habían contabilizado 4.108.996 usuarios.

Récord de pasajeros y vuelos: qué mostró la ANAC en febrero

El organismo indicó que los movimientos aéreos totales llegaron a 32.755 entre despegues y aterrizajes. Ese volumen representó un 1% más que el máximo de febrero de 2019 y un 2% por encima de febrero de 2025.

En el mercado doméstico, el tráfico de cabotaje marcó un nuevo pico con 2.723.224 pasajeros. El registro implicó una suba del 1% frente al récord previo de febrero de 2025, cuando se habían informado 2.707.330 viajeros.

. Foto: archivo (Matías Subat)

La ANAC también señaló que el movimiento nacional tuvo incrementos destacados en aeropuertos del interior. Río Cuarto encabezó la variación interanual con un 82%, seguido por Resistencia con 49%, Puerto Madryn con 26%, Tucumán con 18% y El Calafate con 17%.

Vuelos internacionales e interior: las rutas que más crecieron

En el segmento internacional, febrero cerró con 1.654.338 pasajeros. De acuerdo con la ANAC, el dato quedó 18% por encima del máximo anterior de febrero de 2025, que había sido de 1.401.666 personas.

A la vez, las operaciones internacionales totalizaron en 10.343 movimientos. El número fue 14% superior al récord de febrero de 2018 y 15% más alto que el valor registrado en febrero del año pasado.

Aeropuertos del interior también mostraron subas en pasajeros internacionales. Salta creció 78%, Córdoba 74% y Rosario 48%, mientras que Aeroparque y Ezeiza registraron aumentos del 14% y 13%, respectivamente.

Durante febrero, 282.093 pasajeros viajaron al exterior desde terminales del interior sin pasar por Buenos Aires. El dato representó una suba del 49% frente al año anterior, del 129% en comparación con 2024 y del 207% respecto de 2023.