Fernanda, la primera trabajadora trans del Estado en Río Negro: impulsó el cupo en Sierra Grande

La comunidad travesti trans dio un importante paso en materia de derechos laborales en un municipio de Río Negro, luego de que se aprobara el Cupo Laboral Trans en Sierra Grande propuesto por la asociación civil Comarca Diversa y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La protagonista es Fernanda Curaqueo, una trabajadora municipal de Viedma quien fue una de las impulsoras del proyecto de ordenanza. Detrás del hito, ella no puede evitar recordar su propia historia porque fue la primera mujer trans en ingresar a la administración pública rionegrina en 2017.

“Soy una mujer trans sobreviviente por la edad”, contó Fernanda, a sus 39 años. Vive en Viedma hace una década, pero nació en Valcheta, en la región sur de Río Negro. Atravesó un difícil infancia en la localidad de San Antonio Oeste.

El cupo laboral se aprobó en Sierra Grande.

Actualmente trabaja en la municipalidad de Viedma porque gracias a sus batallas e iniciativa, logró ingresar a planta permanente bajo la ordenanza de cupo laboral trans, aprobada en esa ciudad en el año 2016. Fernanda, además, pertenece al Consejo Directivo Provincial de ATE.

La historia de Fernanda: el dolor se transformó en lucha

“A diferencia de otras mujeres trans, tuve la suerte de tener el acompañamiento de mis padres. Por ende, sentí el cariño y el aprecio de una familia, diferente a otras realidades”, compartió.

La contracara fue que sufrió discriminación y bullying en la etapa de la escuela primaria y parte de la secundaria. «Me la pasaba con psicólogas, porque para la institución lo mío era una enfermedad”, recordó. “En las hojas dibujaba caritas, corazones y para los docentes eso no era propio de un varón”, dijo.

Contó que no podía compartir los recreos con sus compañeros y que la obligaban a hacer educación física con los varones. “Yo no accedía, siempre me quedaba sentadita en un rincón, jugando con piedras, jugando sola», agregó.

Fernanda padeció violencia por parte de sus pares: golpes, saliva, insultos hasta el último día de colegio. “Ese día me encerraron en el baño y me tiraron un balde con papel higiénico prendido fuego, con la intención de quemarme, lastimarme, asustarme», recordó, sobre los obstáculos que la marcaron en la adolescencia.

Nunca pudo terminar el secundario. Y así vivió, con trabajos y changas, pero jamás accedió a un trabajo registrado en su juventud.

El giro en su vida empezó en 2015 cuando se radicó en Viedma por un amigo. “Acá seguía ejerciendo trabajo sexual», contó, pero no se hablaba nada acerca de la diversidad.

El cupo laboral trans fue primero en Viedma

En 2016, Fernanda se enteró de que en Rosario se había aprobado el cupo laboral trans y le pareció una propuesta superadora. Junto a su amigo se les ocurrió replicar la idea en Viedma y tomaron ese antecedente.

Readecuaron el proyecto de ordenanza y lo presentaron una versión local en la última sesión del Concejo Deliberante del año, donde para su sorpresa se aprobó por unanimidad.

Para Fernanda no hubiera sido posible sin el acompañamiento y empuje de otras personas trans que se sumaron. «Esto no era para mí, sino que era para todas y quedaba para las futuras generaciones de chicas trans”, contó.

Así fue como en 2017, ella misma logra ingresar a trabajar formalmente en la municipalidad luego de protestas, manifestaciones y hasta tomas de edificio para que se aplicara la ordenanza.

«Para mí no fue fácil porque yo nunca en mi vida había hecho un trabajo administrativo y mis compañeros tampoco estaban acostumbrados a tener como compañera a una persona trans». Fernanda Curaqueo, trabajadora trans de Viedma y referente de Comarca Diversa.

Para algunos fue “chocante” verla en los pasillos y oficinas, según comentó.

Luego, empezaron a expandir el proyecto a otras localidades como San Antonio Oeste y a nivel provincial. “Tenemos algunas compañeras trabajando dentro de los organismos provinciales, pero es una ley que todavía no está reglamentada, está en proceso», informó.

El proyecto de Sierra Grande fue aprobado ayer por unanimidad en el Concejo Deliberante, para personas travestis, transexuales y transgénero, aunque sin porcentaje para el cupo.

Fernanda dijo que en muchos municipios el cupo laboral trans aún es materia pendiente, pero que ya están pensando en avanzar en los lugares que falta.

“Para nuestro sindicato es un gran logro en materia de derechos, oportunidades de inclusión y el camino a seguir». Verónica Agustín, secretaria general de ATE seccional Sierra Grande.

Por su parte, Estérea González, secretaria de Género y Diversidad de ATE Río Negro destacó: “Este hecho marca una victoria en materia de ampliación de Derechos para la comunidad LGBTIQ+”.

