¿Cuánto sale ir a la Fiesta de la Confluencia 2026 de Neuquén? Precios de las entradas individuales y del abono familiar

La Isla 132 se prepara para vibrar al ritmo de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén este febrero. El festival se desarrollará del 5 al 8 de febrero, contará con espacios de foodtrucks, paseos de emprendedores y propuestas para todas las edades.



La grilla de artistas se confirmó hace algunas semanas y las entradas ya están a la venta. Te contamos el detalle de los precios y como adquirir tu pase.

A 22 días del inicio de la Fiesta Nacional de la Confluencia, la organización confirmó los valores de los tickets para quienes deseen acceder al sector preferencial (cerca del escenario). Si bien el acceso general sigue siendo gratuito, este año se apuesta fuerte a los abonos y beneficios para grupos familiares.

Para esta edición 2026, los valores se dividen en dos categorías principales según la cantidad de días y personas:

Pase Confluencia (Individual): esta entrada tiene un costo de $100.000 y permite el acceso preferencial durante los cuatro días del evento (del 5 al 8 de febrero). Es la opción ideal para los fanáticos que no quieren perderse a ningún artista de la grilla.

Pack Familiar (4×3): pensado para grupos o familias. El valor por entrada dentro de este combo es de $75.000, totalizando $300.000 por el acceso de cuatro personas. Es un ahorro significativo respecto a la compra individual por día.

Además, se podrá abonar con tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Y seis cuotas sin interés con Tarjeta Confiable.

Paso a paso: cómo comprar los tickets para la Fiesta de la Confluencia

El proceso es 100% digital y se recomienda tener los datos personales a mano para agilizar la transacción. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar al sitio oficial: Entrar a www.entradauno.com y buscar el evento destacado: «Fiesta de la Confluencia 2026 Neuquén». Registro de usuario: Acceder con tu correo y clave. Si es tu primera vez en el sitio, deberás registrarte completando tus datos personales. Selección de fecha: Elegir la fecha disponible (comienza el 5 de febrero) y hacer clic en el botón «Comprar». Elegir la promoción: En este punto podrás optar por el Pase Individual ($100.000) o el Pack Familiar 4×3 ($300.000 en total). Pago y confirmación: Ingresar tu número de teléfono y seleccionar el método de pago. Una vez confirmado, las entradas llegarán a tu correo electrónico.

La plataforma acepta una amplia variedad de tarjetas para facilitar el acceso a los vecinos del Alto Valle y turistas. En crédito y Débito se puede abonar con Visa, Mastercard, Cabal, BPN y American Express.

La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia

Jueves 5 de febrero

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6 de febrero

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luckra

Sábado 7 de febrero

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va A Gustar

Domingo 8 de febrero