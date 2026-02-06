Fiesta de la Confluencia 2026: los precios para comer y tomar en el predio de la Isla 132 de Neuquén

Comenzó la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. El mega evento tuvo un gran primer día y causó furor por su gran propuesta musical, pero más allá de eso, el festival cuenta con una amplia variedad de oferta gastronómica para aprovechar en la costa del río Limay.

La Fiesta de la Confluencia 2026 es de entrada libre y gratuita, pero para los espectáculos centrales, el escenario principal se divide en dos sectores: un área preferencial paga (con entradas desde los 80 mil pesos) y el campo general sin costo.

A esto se suman otras dos alternativas: el espacio Limay, destinado a artistas locales, y la plataforma de música electrónica, que reúne a DJs y productores de la región.

Sin embargo, el despliegue artístico no es el único atractivo, ya que la diversidad de puestos de comida y bebidas también captó la atención de los visitantes.

Cuánto sale tomar y comer en la Fiesta de la Confluencia 2026

Te dejamos la lista de precios para que vayas preparado/a con dinero en efectivo, ya que por la cantidad de gente es muy probable que haya problemas con el pago con QR o transferencias.

Pecios de bebidas en la Fiesta de la Confluencia 2026

Cerveza artesanal: el precio parte desde los $8.000

Cerveza industrial: los valores varían entre los $5.000 y $6.500

Tragos: hay entre $12.000 y/o $15.000 el litro.

Bebidas sin alcohol: los precios parten desde los $5.000.

Precios de la comida en la Fiesta de la Confluencia 2026