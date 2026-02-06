Fiesta de la Confluencia 2026: el 40% de los asistentes llegó desde otras ciudades y proyectan un impacto de $65.000 millones

La primera jornada de la Fiesta de la Confluencia superó los 270.000 visitantes. (Foto: Gentileza)

El arranque de la Fiesta de la Confluencia 2026 no solo fue masivo en convocatoria, sino que confirmó al evento como un motor económico regional. Tras una primera jornada que reunió a 270.000 personas en la Isla 132, los relevamientos oficiales arrojaron un dato clave: el 40% de los visitantes no era de la ciudad de Neuquén.

Según explicó Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas y Protección Ciudadana, las encuestas realizadas en los accesos revelaron una fuerte afluencia de turistas del interior de la provincia, de otras jurisdicciones argentinas e incluso de países vecinos como Uruguay, Brasil y Paraguay.

Una inyección millonaria

El funcionario destacó que el movimiento de dinero que genera el festival es excepcional. Se estima que la inyección económica para la ciudad será de 65.000 millones de pesos.

«Ese es el dinero que circulará en toda la región durante estos días. Ese número no se observa durante otras épocas del año», aseguró Schpoliansky, subrayando el impacto en el sector comercial, gastronómico y de servicios.

El derrame económico se ve reflejado en el predio:

más de 200 emprendedores trabajando. Gastronomía: más de 100 food trucks con actividad constante.

más de 100 food trucks con actividad constante. Empleo: el evento generó 15.000 puestos de trabajo (3.000 directos y 12.000 indirectos).

Ocupación plena en el Valle

El efecto de la fiesta trascendió los límites de la capital. Schpoliansky indicó que las localidades vecinas como Cipolletti, Plottier y Centenario también reportan ocupaciones muy altas. «Se esperan muchas más consultas a partir de hoy viernes», agregó.

«La fiesta ya está instalada en el calendario de festivales del país», concluyó el secretario, atribuyendo el éxito a una grilla potente que logra convocar turistas dispuestos a quedarse varios días en la zona, movilizando la faz comercial antes, durante y después del evento.