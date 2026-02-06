Luciano Pereyra y Karina hicieron vibrar la Fiesta de la Confluencia 2026: reviví el primer día en 12 fotos

La Isla 132 de Neuquén se vistió de fiesta para celebrar la Fiesta de la Confluencia 2026, el evento más convocante de todo el país. El mega evento inició el jueves y pese a ser día hábil, el predio se mantuvo lleno hasta horas de la madrugada.

La exitosa noche de Luciano Pereyra y Karina

El cierre de la noche 1 tuvo como protagonistas a Luciano Pereyra y Karina, quienes en exclusiva revelaron en Neuquén que planean una colaboración musical juntos.

Mirá las increíbles imágenes tomadas por la fotógrafa de Diario RÍO NEGRO, Ceci Maletti:

Foto: Cecilia Maletti.

El primer día de la Fiesta de la Confluencia reunió a 270.000 personas en la Isla 132, los relevamientos oficiales arrojaron un dato clave: el 40% de los visitantes no era de la ciudad de Neuquén.

Luciano Pereyra protagonizó uno de los segmentos más esperados y coreados por la multitud.

El cierre quedó en manos de Karina, quien sostuvo la intensidad y el baile hasta la madrugada en una jornada que no dio respiro.

La expectativa ahora se traslada a este viernes, la segunda noche que promete explotar con el género urbano. La grilla arrancará a las 18 con los ganadores del Pre Confluencia, seguidos por Tuli (19:00), Lauty Gram (19:50), Roze (20:40) y FMK (21:50). La recta final será para Ángela Torres (23:00) y un cierre a puro cuarteto y fiesta con Luck Ra a las 00:30.