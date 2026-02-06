Fiesta de la Confluencia 2026: qué hacer si te anotaste como buen contribuyente y no recibiste tu entrada

La demanda para acceder a los beneficios de la Fiesta de la Confluencia 2026 fue altísima y el cupo para buenos contribuyentes se completó rápidamente. Si bien las entradas ya figuran como «AGOTADAS» en la plataforma oficial, la organización explicó qué hacer en los casos de quienes se anotaron a tiempo pero no recibieron los tickets.

Ante la cantidad de consultas, la organización de la decimotercera edición activó una herramienta específica para solucionar este bache administrativo sin perder el lugar.

Cómo recuperar tu entrada de la Fiesta de la Confluencia 2026

Si realizaste el trámite para conseguir un pase a la Fiesta de la Confluencia 2026 y la pantalla te confirmó el registro, pero tu bandeja de entrada sigue vacía, no es necesario iniciar un reclamo complejo. En la misma página oficial de inscripción se habilitó un botón específico con la leyenda: «Reenviar Email».

La instrucción oficial es clara: «Si no has recibido el email con sus códigos haga click en ‘Reenviar Email'». Esto forzará al sistema a despachar nuevamente los accesos a la casilla registrada.

Se recomienda revisar antes la carpeta de «Spam» o «Correo no deseado».

Fiesta de la Confluencia 2026: Cupos agotados y venta general abierta

Es importante aclarar que esta función es solo para quienes ya se inscribieron. Para aquellos que intenten ingresar ahora, el cartel es contundente: «Las entradas para buenos contribuyentes están AGOTADAS».

Para quienes se quedaron afuera del beneficio gratuito y quieran asegurar su lugar en el campo preferencial, la organización recordó que la venta sigue abierta: «Podés comprar las entradas para tus shows favoritos a través de EntradaUno», indica el comunicado oficial.