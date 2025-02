Fiesta de la Manzana 2025 en Roca: sábado con casi 200 mil personas, peso de la manzana y baile con Nicki Nicole y Luck Ra

Dillom resaltó en la Fiesta de la Manzana 2025 y no fue solo por su show, sino por un error que el público no dejó pasar. Es el que el artista saludó a Neuquén, cuando se encontraba en Roca. En el mismo momento se justificó entre risas, aunque el tema siguió en redes sociales.

«Quedé como un porteño boludo pero en mi defensa: aterrice en el aeropuerto de Neuquén y nadie en todo el dia me contradijo cuando dije Neuquén», se justificó.