Fiesta de la Manzana 2026: con Club Río Negro hay 2×1 en entradas preferenciales, ¿cómo aprovecharlo?

En Roca ya se pueden adquirir las entradas preferenciales para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Si bien la entrada general es libre y gratuita, existe esta opción para las personas que deseen estar más cercas de sus artistas favoritos.

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 lanzaron varios beneficios para que nadie se pierda la oportunidad de conseguir tickets y en las últimas horas se confirmó que Club Río Negro también se sumará con una promoción única.

FIesta de la Manzana 2026: Cómo aprovechar la promo de Club Río Negro

La Fiesta de la Manzana 2026 sumó al beneficio de pago en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito del Banco Patagonia (válido únicamente en las cajas municipales), un beneficio de 2×1 del Club Río Negro.

Sólo los socios registrados en Club Río Negro podrán hacer uso de esta promoción para comprar entradas e ingresar al supercampo, ya sea en las cajas municipales o de forma online.

El único requisito para acceder al beneficio es presentar la tarjeta o la App Club Río Negro y el DNI, con un límite de compra de 2 accesos por día por asociado.

Fiesta de la Manzana 2026: cómo y dónde adquirir el acceso preferencial

Los accesos podrán comprarse a través de distintos canales:

Presencialmente : en las Cajas Municipales, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

: en las Cajas Municipales, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Online : ingresando a la web oficial www.generalroca.gob.ar

: ingresando a la web oficial www.generalroca.gob.ar Telefónicamente: llamando al 0800-222-9742, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

El pago podrá realizarse en efectivo, con tarjetas de débito o crédito y también mediante Mercado Pago.

Una vez adquirido el acceso, la pulsera correspondiente deberá retirarse en los puntos habilitados dentro del Predio Ferial, durante los días en los que se lleve a cabo la Fiesta.

Desde la organización informaron además que en la web oficial se podrán consultar las tarifas vigentes, las cuales incluyen un descuento especial para Contribuyentes Cumplidores.