Fiesta de la Nieve en Bariloche: ¿lluvia o nieve? cómo estará el clima este fin de semana de festejos

¿Lluvia y nieve? cómo estará el clima este fin de semana de festejos

Bariloche se viste de celebración este fin de semana con el inicio de la Fiesta de la Nieve. Del viernes 15 al domingo 17 de agosto el centro de la ciudad se colmará de música y buena energía. Te contamos en detalle cómo estará el clima para que disfrutes del evento a pleno.

La apertura a este evento se dio en el Cerro Catedral con la tradicional bajada de antorchas y desde este viernes, las actividades principales se desarrollarán en el Centro Cívico de Bariloche.

Viernes, sábado y domingo en la Fiesta de la Nieve en Bariloche: el detalle del pronóstico del clima

Este viernes las temperaturas en Bariloche oscilarán entre los 0°C y los 10°C. Los cielos estarán nublados y no habrá vientos.

A partir del sábado habrá un leve ascenso de las temperaturas con mínimas de 3°C y máximas de 10°C. Además, cerca del mediodía se espera la llegada de precipitaciones que se extenderán durante la tarde.

El domingo se dará en condiciones similares, con temperaturas mínimas de 3°C y máximas de 10°C. Los cielos permanecerán nublados y no habrá vientos.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no habrá nevadas hasta mediados de la semana que viene.