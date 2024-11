Fiesta del Chivito en Chos Malal: Cómo se preparan los feriantes para este fin de semana

La llegada de la Fiesta del Chivito a Chos Malal es un momento que marca la vida de este pueblo del norte de Neuquén. Tras un 2023 sin festejos, la localidad se prepara para una nueva edición, no solo para los turistas, sino para todos los comerciantes, cocineros y artesanos que esperan con ansias el fin de semana del 15 al 17 de noviembre.

Nahuel Sepúlveda es chosmalense, chef y embajador de la cocina tradicional de campo. Es uno de los asadores que se prepara para ofrecer una propuesta única en la Fiesta del Chivito.

Contó que su entusiasmo no es personal, sino que durante estos días es palpable en todo el pueblo. «Ya se nota el movimiento. De hecho, en la feria ya se siente la gente que llegó de afuera y ya está con sus artesanías. Sin dudas se está viviendo el clima de la fiesta«, contó.

El chef contó que estará en un stand donde «se cocina todo a fuego», por lo que ya está alistando su parrilla móvil. «Hace mucho tiempo que vengo trabajando y en esta oportunidad invite a cocineros colegas de distintos puntos de la provincia«, relató.

Los cocineros amigos de Sepúlveda llegarán el jueves porque «cada uno tiene sus respectivos trabajos en sus localidades», pero ya están en contacto por los preparativos. «Ese día vamos a estar acomodando las cosas, igual que el viernes a la mañana, porque a la tarde ya arranca la fiesta y hay que empezar a cocinar«, explicó.

A pesar de que recién el jueves se alistarán en el predio, algunas cosas se preparan desde antes «por los tiempos de elaboración». «De todas maneras, la mayoría de las cosas tratamos de hacerlas en el momento, para que sea un producto lo más fresco posible», expresó.

«La idea es que la gente pueda ver y presenciar. Que sienta cómo se prepara la receta y como se trabajan ciertos productos«, comentó el chef.

Por último, explicó que el proyecto tradicional de la fiesta siempre fue comer chivo al asador. Sin embargo, el experimental chef chosmalense traerá una propuesta distinta. «Nosotros ofrecemos tacos, sandwiches y otros productos de la provincia como choripán de siervo y cazuela de pollo».

Si bien la gastronomía es la mayor parte de la Fiesta del Chivito, también habrá artesanos y comerciantes. Es que se ha convertido en un espacio para los emprendedores.

Patricia Muñoz es una de ellas. Oriunda de la localidad, participa del evento desde el 2020 con su emprendimiento de conservas y salsas. «La fiesta ha crecido mucho y cada vez más turistas se acercan a conocer nuestros productos«, contó.

Comentó que, como participa en las ferias locales constantemente, tiene una renovación continúa, pero aumentó la producción para este fin de semana. «Siempre empezamos uno o dos meses antes», dijo.

Aseguró que en su puesto, «lo que más se vende en esta Fiesta del Chivo es el escabeche de chivo y de pavo«. «Ahora estamos elaborando y produciendo eso«, contó.

La Fiesta del Chivito no solo se trata de una celebración gastronómica tradicional, sino también de un evento que invita a la comunidad a unirse y a compartir lo mejor de su tierra con cocineros, emprendedores y artesanos, que ya están listos para recibir a los miles de turistas que se acercarán este fin de semana.

Fiesta del Chivito: los artesanos que no participan y el motivo

Norma Vega es artesana local de Chos Malal con más de una década de trayectoria. Se dedica a la producción de productos naturales elaborados a base de plantas como la jarilla, la rosa mosqueta y más.

Durante estos años participó de la Fiesta del Chivito, sin embargo, contó que este 2024 no va a participar. «Todos los años artesanos del lugar de la localidad ingresábamos al predio sin costo alguno, pero este año teníamos que pagar y no podíamos», expuso.

«Está muy lejos el predio y no todos contamos con vehículos, por lo que solemos trasladarnos en taxi y era mucho para pagar», relató. Explicó que si bien no es su situación particular, se pone en el lugar de aquellos colegas que sí atraviesan esta situación y los acompaña.

La artesa expresó que trataron de encontrar una solución al problema, pero que no hubo resultados. «Yo les planteé, ¿en qué espacio quedamos los artesanos si hacemos una fiesta en el pueblo y no se nos reconoce?»

A pesar de que son varios los que no participarán del evento, sin desanimarse se preparan de todas maneras para recibir a los turistas en la feria comunitaria de la localidad.