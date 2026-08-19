Fiesta del Montañés en San Martín de los Andes: habrá concurso de hacheros y sortearán un O kilómetro

En San Martín de los Andes se aceleran los preparativos para vivir una nueva edición de la Fiesta del Montañés este domingo. Ya se anotaron más de 50 participantes para el concurso de hacheros que competirán por cortar rollizos de hasta 70 centímetros. El desfile del montañés, que estará acompañado por el chocolate caliente, precederá al sorteo de un auto 0 kilómetro.

El comienzo de la actividad está prevista para las 13, en el centro cívico de la ciudad y se estima que se extienda hasta las 20.

Los organizadores están a pleno para llegar al domingo con la 45° edición de la Fiesta del Montañés. El punto de encuentro será en la avenida San Martín y en el centro cívico de la localidad cordillerana.

A lo largo de estas cuatro décadas, la celebración se consolidó y logró sostener la identidad del uso de la madera y la cultura de montaña.

Desde el municipio sanmartinense se dio a conocer la grilla de actividades previstas para el domingo. A las 13, los competidores del concurso de hacheros deberá acreditarse. Se presentará la Fanfarria El Hinojal del Regimiento de Caballería de Montaña 4.

Una vez que terminada la acreditación se hará la primera ronda de hacheros, que competirán por sexta vez, quien se quedará con la copa «Madereros del Lago Lácar». Seguirá las categorías: haceras; hacheritos; motosierristas; y sierras corvina. Una vez concluidas estas instancias, se dará paso a la ronda final de hacheros con rollizos de 70 centímetros de diámetro.

Más de 50 hacheros en competencia

La organización ya cuenta con una inscripción de más de 50 competidores entre los locales y los que viajan desde San Carlos de Bariloche, Aluminé y Las Lajas. Se distribuirán en las cinco categorías habilitadas. Se sumarán a la actividad los integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios, que llevará el móvil de rescate y el personal de Protección Civil.

Para las 17 está previsto que el público que se acerque disfrute de las clásicas tortas fritas y puedan servirse del chocolate caliente que elabora el personal del Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional.

El tradicional esfile del Montañés se hará a las 18, con la asistencia de las instituciones y asociaciones de la ciudad relacionadas con actividades y deportes de montaña. Desfilarán por la avenida San Martín, desde la calle Elordi hasta Mariano Moreno.

El cierre de la jornada será a las 19:30 cuando se realice el sorteo de un automóvil 0 kilómetro. En esta oportunidad, será un Renault modelo Kardian.