Fiesta del Petróleo y la Energía 2025 en Catriel: todos los horarios y los artistas que brillarán este fin de semana
Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre se realizará la nueva edición del festival más esperado de Catriel. Conocé todos los detalles de las actividades confirmadas.
Oficialmente inició la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025 en Catriel. Este sábado 15 y 16 de noviembre se realizarán múltiples actividades en el predio del Acceso Sur, además el evento contará con una lista completa de artistas y shows en vivo que no te podes perder.
El predio de la Fiesta del Petróleo se convierte una vez más en el «epicentro del encuentro social y cultural». El festival de entrada libre y gratuita, contará con más de 145 puestos gastronómicos, emprendedores, artesanos y grupos institucionales.
Desde la organización compartieron la grilla completa de presentaciones en vivo y también brindaron detalles de los horarios para tener en cuenta.
Sábado 15: grilla completa de la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025
El festival abrirá sus puertas oficialmente a las 17. Las actividades confirmadas son las siguientes:
- 17:00 Apertura y bendición de la fiesta
- 17:30 Puerta norte de la Patagonia
- 17:45 Los Hermanos Cruz
- 18:00 Academia Amor Gitano
- 18:15Escuela Municipal de Folklore
- 18:30 La 0.80
- 19:00 Ludicamotion
- 19:30 Celeste López
- 20:00 Amor de amancay
- 20:15 Sol Azul
- 20:45 Agrupación Ballet tradicional Catriel
- 21:00 Nuevos aires
- 21:30 Academia Nuevas raíces
- 21:45 The otros
- 22:15 Los Archis
- 22:40 Palabras de intendenta, autoridades, entrega de presentes
- 23:20 Circadia
- 23:40 Amanecer campero y juventud Chamamecera
- 00:10 Fabián Scasso y la coyuyo band
- 00:40 Mario Catriel Suárez
- 01:20 Sharon y los Camperos del chamame
- 02:10 Sin proyecto + Vibración Chamamecera
- 02:30 Sensación Joven + El Tropel (Cierre)
Domingo 16: grilla completa de la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025
Las actividades confirmadas para el último día del festival, son las siguientes:
- 20:00 Inicio oficial del evento
- 20:10 Agrupación ballet Catriel
- 20:30 Energy movimiento urbano
- 20:45 The Grout
- 21:15 Alto ritmo
- 21:45 La Figueschetti
- 22:15 Los Herrera
- 00:00 Sorteo del Bono
- 01:00 DesaKTa2
