Fiesta del Petróleo y la Energía 2025 en Catriel: todos los horarios y los artistas que brillarán este fin de semana

Oficialmente inició la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025 en Catriel. Este sábado 15 y 16 de noviembre se realizarán múltiples actividades en el predio del Acceso Sur, además el evento contará con una lista completa de artistas y shows en vivo que no te podes perder.

El predio de la Fiesta del Petróleo se convierte una vez más en el «epicentro del encuentro social y cultural». El festival de entrada libre y gratuita, contará con más de 145 puestos gastronómicos, emprendedores, artesanos y grupos institucionales.

Desde la organización compartieron la grilla completa de presentaciones en vivo y también brindaron detalles de los horarios para tener en cuenta.

Sábado 15: grilla completa de la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025

El festival abrirá sus puertas oficialmente a las 17. Las actividades confirmadas son las siguientes:

17:00 Apertura y bendición de la fiesta

Apertura y bendición de la fiesta 17:30 Puerta norte de la Patagonia

Puerta norte de la Patagonia 17:45 Los Hermanos Cruz

Los Hermanos Cruz 18:00 Academia Amor Gitano

Academia Amor Gitano 18:15 Escuela Municipal de Folklore

Escuela Municipal de Folklore 18:30 La 0.80

La 0.80 19:00 Ludicamotion

Ludicamotion 19:30 Celeste López

Celeste López 20:00 Amor de amancay

Amor de amancay 20:15 Sol Azul

Sol Azul 20:45 Agrupación Ballet tradicional Catriel

Agrupación Ballet tradicional Catriel 21:00 Nuevos aires

Nuevos aires 21:30 Academia Nuevas raíces

Academia Nuevas raíces 21:45 The otros

The otros 22:15 Los Archis

Los Archis 22:40 Palabras de intendenta, autoridades, entrega de presentes

Palabras de intendenta, autoridades, entrega de presentes 23:20 Circadia

Circadia 23:40 Amanecer campero y juventud Chamamecera

Amanecer campero y juventud Chamamecera 00:10 Fabián Scasso y la coyuyo band

Fabián Scasso y la coyuyo band 00:40 Mario Catriel Suárez

Mario Catriel Suárez 01:20 Sharon y los Camperos del chamame

Sharon y los Camperos del chamame 02:10 Sin proyecto + Vibración Chamamecera

Sin proyecto + Vibración Chamamecera 02:30 Sensación Joven + El Tropel (Cierre)

Domingo 16: grilla completa de la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025

Las actividades confirmadas para el último día del festival, son las siguientes: