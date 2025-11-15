ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Fiesta del Petróleo y la Energía 2025 en Catriel: todos los horarios y los artistas que brillarán este fin de semana

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre se realizará la nueva edición del festival más esperado de Catriel. Conocé todos los detalles de las actividades confirmadas.

Oficialmente inició la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025 en Catriel. Este sábado 15 y 16 de noviembre se realizarán múltiples actividades en el predio del Acceso Sur, además el evento contará con una lista completa de artistas y shows en vivo que no te podes perder.

El predio de la Fiesta del Petróleo se convierte una vez más en el «epicentro del encuentro social y cultural». El festival de entrada libre y gratuita, contará con más de 145 puestos gastronómicos, emprendedores, artesanos y grupos institucionales.

Desde la organización compartieron la grilla completa de presentaciones en vivo y también brindaron detalles de los horarios para tener en cuenta.

Sábado 15: grilla completa de la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025

El festival abrirá sus puertas oficialmente a las 17. Las actividades confirmadas son las siguientes:

  • 17:00 Apertura y bendición de la fiesta
  • 17:30 Puerta norte de la Patagonia
  • 17:45 Los Hermanos Cruz
  • 18:00 Academia Amor Gitano
  • 18:15Escuela Municipal de Folklore
  • 18:30 La 0.80
  • 19:00 Ludicamotion
  • 19:30 Celeste López
  • 20:00 Amor de amancay
  • 20:15 Sol Azul
  • 20:45 Agrupación Ballet tradicional Catriel
  • 21:00 Nuevos aires
  • 21:30 Academia Nuevas raíces
  • 21:45 The otros
  • 22:15 Los Archis
  • 22:40 Palabras de intendenta, autoridades, entrega de presentes
  • 23:20 Circadia
  • 23:40 Amanecer campero y juventud Chamamecera
  • 00:10 Fabián Scasso y la coyuyo band
  • 00:40 Mario Catriel Suárez
  • 01:20 Sharon y los Camperos del chamame
  • 02:10 Sin proyecto + Vibración Chamamecera
  • 02:30 Sensación Joven + El Tropel (Cierre)

Domingo 16: grilla completa de la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025

Las actividades confirmadas para el último día del festival, son las siguientes:

  • 20:00 Inicio oficial del evento
  • 20:10 Agrupación ballet Catriel
  • 20:30 Energy movimiento urbano
  • 20:45 The Grout
  • 21:15 Alto ritmo
  • 21:45 La Figueschetti
  • 22:15 Los Herrera
  • 00:00 Sorteo del Bono
  • 01:00 DesaKTa2

