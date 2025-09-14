Fin de semana accidentado en Bariloche: un auto volcó y otro cayó en un desagüe

Este fin de semana se vivió de manera intensa en Bariloche. Dos vehículos fueron protagonistas de accidentes viales durante la noche del sábado y la mañana del domingo. Uno de ellos volcó y el otro quedó dentro de un desagüe. Las causas de ambos se siguen investigando.

El primer accidente vial ocurrió el sábado por la madrugada. Según se pudo conocer, un joven que circulaba a gran velocidad despistó y terminó dentro de un desagüe. Tanto el conductor como su acompañante no resultaron heridos.

El conductor del Fiat Punto color blanco conducía por la calle Albarracín y al girar en dirección a Sarmiento despistó.

El segundo accidente ocurrió este domingo por la mañana. Un auto bajaba por avenida Las Victorias en dirección a la ruta cuando perdió el control y volcó.

De inmediato, se alertó al personal policial que, al llegar a la zona, cortó el tránsito vehiculo y asistió al único ocupante del vehículo. No presentaba lesiones y había salido del rodado por sus propios medios.

Según trascendió, el conductor se hará cargo de la grúa que retirará el Renault 12 volcado. Las causas del siniestro aún se investigan.