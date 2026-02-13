Fin de semana de carnaval en Neuquén: El Cholar celebra la Fiesta del Ñaco con jineteadas y artistas nacionales

El Predio Municipal de El Cholar será la sede de la Fiesta Provincial del Ñaco durante el fin de semana largo.

El Cholar será sede de la Fiesta Provincial del Ñaco este fin de semana largo de Carnaval. La actividad se concentrará en el Predio Municipal y reunirá jineteadas, artistas nacionales y propuestas vinculadas a la identidad productiva del norte neuquino. El evento impulsado por la municipalidad iniciará este viernes y finalizará el domingo.

Según informó el Gobierno Provincial, la programación incluirá campo de jineteada con destrezas criollas, un escenario mayor y un sector para artesanos, pilcheros y carros gastronómicos. También se confirmó la presencia de delegaciones de Chile y la participación de referentes del circuito de Jesús María.

Jineteadas, artistas nacionales y $18.000.000 en premios en el norte de Neuquén

En el escenario mayor está prevista la actuación de Sharon y Los Camperos del Chamamé y Los Miranditas, junto a cantoras y cantores del norte neuquino. En el campo participarán Nicolás Membriani, Néstor Ramello, Roberto Méndez, José Tapia y Merlo Cruz, entre otros.

El campo de jineteada reunirá a referentes del circuito de Jesús María. Foto: gentileza.

El programa contempla cruce de banderas, tirada de riendas, tambores y doma de vacas ariscas. Durante las tres noches se repartirán $18.000.000 en premios. El Predio Municipal fue acondicionado para integrar escenario, jineteada y puestos en un mismo espacio.

Tradición del ñaco, historia del trigo y patrimonio histórico en Neuquén

La fiesta pone en valor el ñaco, alimento a base de trigo o maíz tostado que formó parte del sustento de familias crianceras y rurales. La historia de la localidad está vinculada al cultivo del trigo, actividad que la convirtió en el “granero” de la provincia.

El Molino San Francisco, fundado a comienzos del siglo XX y declarado Patrimonio Histórico, conserva su estructura original de madera y piedras movidas por agua. La trilla será recreada como práctica comunitaria previa a la mecanización agrícola.