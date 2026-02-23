Alerta por viento en Río Negro este martes 24 con ráfagas de más de 90 km/h: qué pasa en el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento para Río Negro este martes 24 de febrero. Qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle.

Según el parte del SMN, para mañana se aguardan «vientos del oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«.

Las zonas que estarán afectadas aguardarán por el fenómeno meteorológica en horas de la madrugada y la mañana.

Las localidades alcanzadas por la alerta son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Valcheta.

Meseta y costa de Adolfo Alsina.

Meseta y costa de San Antonio.

Mapa de alertas del SMN para este martes 24 de febrero.

Qué dice el pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este martes en General Roca y alrededores se aguarda una jornada soleada, aunque con un bajón térmico, ya que la máxima apenas alcanzará los 24°C.

Mientras tanto, el día estará acompañado por viento desde el sudeste a casi 40 km/h, con ráfagas de 45 km/h.

Por la noche, la mínima alcanzará los 5°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el este y bajará su incidencia, aunque acompañado por ráfagas de 40 km/h.

Fuente: AIC.

Por su parte, en Neuquén capital y Cipolletti pronosticaron una máxima de 25°C y un cielo despejado, con viento desde el sudeste a más de 40 km/h, con ráfagas de casi 50 km/h.

La mínima para la noche será de 7°C, acompañado por una brisa desde el este, con ráfagas de casi 40 km/h.

Fuente: AIC.



