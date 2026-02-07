Fotos | Pogo, baile y «monadas»: así sacudió Kapanga el día 3 de la Fiesta de la Confluencia 2026

Kapanga es garantía de fiesta y en Neuquén lo volvieron a confirmar. La banda de Quilmes, liderada por el carismático Martín «El Mono» Fabio, pisó el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia 2026 y convirtió la Isla 132 en un verdadero carnaval.

Con su fórmula infalible de rock, cuarteto y ska, el grupo desató el pogo más divertido y masivo de la tercera jornada. No faltaron los clásicos de siempre, las «monadas» del líder con el público y esa energía única que los hace jugar de locales cada vez que visitan el Alto Valle.

Mirá las mejores postales de Kapanga en la Fiesta de la Confluencia 2026

Foto: Florencia Salto.

