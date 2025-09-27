Roca vibró con Dot Conecta: un encuentro que unió a los jóvenes con la tecnología, el streaming y el diario

Roca vivió una jornada distinta con la realización de Dot Conecta, un evento que desbordó entusiasmo y reunió a cientos de jóvenes en la Asociación Española. La propuesta superó las expectativas: durante más de dos horas y media, los asistentes se sumergieron en un universo donde la tecnología, el streaming, los emprendimientos digitales, la innovación productiva y el diario RÍO NEGRO en todas sus multiplataformas fueron protagonistas.

La sala estuvo colmada de chicos y chicas que agradecieron la posibilidad de tener en la ciudad un encuentro de estas características. Entre talleres, charlas y experiencias inmersivas, pudieron conocer de cerca las tendencias que están marcando el presente y el futuro del trabajo y el entretenimiento.

Fotos: Andrés Maripe.-

Uno de los momentos más esperados fue la participación de Domi Faena y Fede Robello, dos de los influencers más populares de Luzu TV, quienes compartieron anécdotas y consejos sobre el mundo del streaming y la creación de contenidos digitales. Con frescura y cercanía, se conectaron con un público que los sigue en redes sociales y que encontró en ellos un espejo generacional.

Tecnología aplicada a la vida cotidiana

Diario RÍO NEGRO acompañó a los jóvenes en este evento. Foto: Andrés Maripe.-

El programa incluyó propuestas sobre inteligencia artificial, drones, realidad virtual, diseño digital y sustentabilidad, además de la Dot Arena, una gamer zone que se transformó en uno de los grandes atractivos de la tarde. Allí, los jóvenes pudieron experimentar de primera mano el mundo de los videojuegos y la tecnología interactiva.

El encuentro también tuvo la presencia de invitados de distintos puntos del país e incluso del exterior, que aportaron miradas ligadas a compañías globales vinculadas al desarrollo tecnológico y a la producción digital.

Un puente hacia el futuro

Los asistentes celebraron la posibilidad de una instancia que permita acercarse a un universo que hasta ahora parecía lejano. Las experiencias compartidas sirvieron para inspirar a quienes buscan iniciarse en el mundo emprendedor, encontrar oportunidades laborales o simplemente comprender cómo la tecnología atraviesa la vida cotidiana.

El titular de Dot Coworking, Emilio Mangas, destacó que el objetivo del encuentro fue “acercar a los jóvenes al mundo de la tecnología, promoviendo el interés por las empresas del sector y generando oportunidades reales de vinculación con el mercado laboral”.

Diario RÍO NEGRO, parte de la experiencia

El evento contó con el acompañamiento de Diario RÍO NEGRO, que sorprendió a los asistentes con una acción especial: los jóvenes pudieron sacarse una foto en la tapa del diario y llevarse la edición impresa. La iniciativa fue celebrada y compartida en redes sociales.

Además, Club RÍO NEGRO ofreció un 30% de descuento en entradas y sorteó pases exclusivos entre sus socios, mientras que RÍO NEGRO RADIO también participó con sorteos que permitieron a varios ganadores disfrutar del evento.

Dot Conecta dejó en claro que Roca tiene un público ávido de propuestas innovadoras, capaces de reunir entretenimiento, capacitación y oportunidades en un mismo espacio. El éxito de esta edición abre la puerta a que la ciudad siga recibiendo eventos de esta magnitud, donde la juventud encuentra un lugar para inspirarse, aprender y proyectar su futuro.

Dot Conecta en Roca: mirá las mejores fotos

Fotos: Andrés Maripe.-