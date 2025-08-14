Finde largo en Neuquén y Río Negro: temperaturas en ascenso y alerta, ¿cuándo vuelve el frío intenso?

Con el feriado de este viernes, Neuquén y Río Negro se preparan para un fin de semana largo con noches muy frías, cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura hacia el sábado, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Durante este fin de semana largo, la región patagónica mantendrá el ingreso de aire húmedo del este, con nubosidad variable, períodos inestables aislados y un leve ascenso de la temperatura, según informó la AIC.

Sin embargo, a partir del martes se prevé la rotación de los vientos al sudoeste, con la llegada de aire más frío del Pacífico, vientos moderados a regulares y descenso de la temperatura, lo que anticipa un cambio notable en las condiciones climáticas de Neuquén, Río Negro.

Neuquén: fin de semana ventoso

Este viernes Neuquén presentará días frescos y noches frías, con cielo mayormente cubierto durante la jornada y cubierto por la noche, según informó la AIC. La temperatura máxima alcanzará los 16 ºC, mientras que la mínima será de 2 ºC. Los vientos soplarán a 21 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h.

Para el sábado, se prevé un leve ascenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente cubierto por la noche. La máxima será de 17 ºC y la mínima se mantendrá en 2 ºC. Los vientos continuarán del Noreste-Noreste a 19 km/h, con ráfagas de hasta 41 km/h.

Alto Valle de Río Negro: feriado con días frescos y noches frías

Este viernes el Alto Valle de Río Negro, que incluye a Roca y Cipolletti, registrará días frescos y noches frías, con cielo mayormente cubierto durante el día y cubierto por la noche, según informó la AIC. La temperatura máxima alcanzará los 17 ºC, mientras que la mínima será de 2 ºC. Los vientos soplarán a 30 km/h, con ráfagas de hasta 44 km/h.

Para el sábado se espera que el cielo se presente cubierto durante el día y mayormente cubierto por la noche, con una leve baja en la máxima a 15 ºC y mínima que se mantendrá en 2 ºC. Los vientos continuarán del Noreste-Noreste a 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h.

San Martin de los Andes: feriado con mañanas frías y días nublados

Este viernes San Martín de los Andes registrará un día cubierto y una noche igualmente cubierta, con temperaturas que oscilarán entre 6 ºC de máxima y 1 ºC de mínima, según informó la AIC. Los vientos serán suaves a 8 km/h durante el día y 9 km/h por la noche, con ráfagas de hasta 9 km/h.

El sábado se espera un día mayormente cubierto y noche cubierta, con un leve ascenso de la temperatura máxima a 8 ºC y mínima de 3 ºC. Los vientos continuarán a 9 km/h, con ráfagas de 8 km/h.

Bariloche: feriado con días frescos y noches frías

Este viernes Bariloche tendrá un día mayormente cubierto y una noche parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre 9 ºC de máxima y -3 ºC de mínima, según informó la AIC. Los vientos serán suaves, a 6 km/h durante el día y 8 km/h por la noche, con ráfagas de hasta 10 km/h.

Para el sábado se espera un día parcialmente nublado y noche cubierta, con un leve ascenso de la temperatura máxima a 10 ºC y mínima de 4 ºC. Los vientos continuarán suaves desde el Oeste-Noroeste-Este (ONE) a 10 km/h.

Viedma: mañanas frescas y tardes agradables

Este viernes Viedma registrará un día parcialmente nublado y noche cubierta, con temperaturas que oscilarán entre 14 ºC de máxima y 2 ºC de mínima, según informó la AIC. Los vientos soplarán del Noreste a 23 km/h durante el día y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h.

Para el sábado se espera un día cubierto y noche mayormente cubierta, con un leve ascenso de la temperatura máxima a 15 ºC y mínima de 1 ºC. Los vientos continuarán soplando a 24 km/h durante el día y 17 km/h por la noche, con ráfagas que podrían superar los 38 km/h.