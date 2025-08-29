Fuerte choque en el puente Neuquén – Cipolletti: cómo está el tránsito en la Ruta 22, tras el impacto de un colectivo

Pasajeros de un colectivo de larga distancia vivieron un viernes de terror al impactar contra el muro de contención del puente carretero Neuquén – Cipolletti. Desde entonces, alrededor de las 18, el tránsito sobre Ruta 22 permanece con largas filas y demoras. «Después de más de 2 horas los pudieron traer a la terminal de Neuquén», comentó a Diario RÍO NEGRO la mamá de una de las jóvenes que viajaba en la unidad.

«Hay un colectivo de Via Bariloche que perdió el control e impacto con los new yersey (barrera) con pasajeros, sin ningún lesionado», explicaron fuentes oficiales.

Desde Seguridad Vial Cipolletti confirmaron que aún no se normalizó la circulación y que el rodado continúa incrustado en el guardarraíl a la espera de ser retirado.

Ni bien se produjo el siniestro se habilitó una sola vía. Luego de las 20 se habilitaron ambas, pero se solicita avanzar con precaución por lo que se registran demoras.

«Ahora se organizo un dispositivo de doble vía, pero igual la gente pasa despacio mirando, por eso se demora», señalaron.

Los pasajeros vivieron momentos de tensión en el accidente sobre el puente carretero Neuquén – Cipolletti. (Oscar Livera).

Un colectivo chocó contra el lateral del puente carretero Neuquén – Cipolletti en la Ruta 22

Si bien aún hay que esperar las pericias para determinar las causas del accidente, en un principio trascendió que uno de los neumáticos habría sufrido un desperfecto.

Accidente en Ruta 22 este viernes. (Foto: Oscar Livera).

Sin embargo, testimonios señalaron que el chofer mencionó que «se le trabó el volante». Una de las pasajeras contó que desde la empresa «dicen que rompió la dirección».

Se le practicó el test de alcoholemia al conductor, pero arrojó resultados negativos.

El test de alcoholemia al conductor del colectivo dio negativo. (Foto Oscar Livera).

El transporte se dirigía hacia Bariloche. Había salido desde la terminal de Cipolletti y tenía que pasar por Neuquén a recoger más pasajeros.