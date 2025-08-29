Indignación por travesías en Copahue: con camionetas 4×4 provocaron daños en un área protegida

Otra vez hay indignación en Neuquén por travesías en zonas protegidas de la provincia. En esta ocasión, un grupo de conductores de camionetas 4×4 provocaron daños en Copahue y fueron atrapados por Guardaparques.

Según informó la Policía de Neuquén, el hecho pasó este miércoles en donde personal de la comisaría N° 40 de Caviahue fue alertado por un grupo de vehículos que circulaba en un área prohibida.

«Los conductores realizaban travesías y maniobras 4×4 en sectores donde está terminantemente prohibido ingresar, debido a la fragilidad de la flora y las características de protección del lugar«, resaltaron.

Las personas involucradas recibieron actas de infracción por ocasionar daños en la flora en un área protegida. Por el momento, no se informó los montos ni tampoco se difundió los daños ocasionados.

Foto: Gentileza Policía de Neuquén.

En este sentido, el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, recordó que para este tipo de actividades se debe contar con una habilitación de la subsecretaría de Turismo.

Sin embargo, enfatizó que el permiso no implica poder llevar a cabo travesías en cualquier lugar y que los conductores deben conocer cuáles zonas las zonas permitidas.

Atraparon a una empresa turística en Villa Pehuenia utilizando motos de nieve en una zona protegida

Este viernes la Policía de Neuquén atrapó a una empresa turística utilizando motos de nieve en una zona protegida de Villa Pehuenia. El responsable de la compañía fue multado por varias infracciones.

Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió en un operativo entre la Ruta 12 y la zona del Arco, entre las 10:30 y las 14:30.

Allí, intervino personal de la Comisaría 47 junto a la Brigada Rural de Aluminé, Áreas Naturales Protegidas y Guardafaunas.

Durante un recorrido, detectaron la presencia de siete motos de nieve detenidas y una carpa tipo domo en proceso de construcción en una zona no habilitada para actividades recreativas motorizadas.

Desde la fuerza informaron que las personas a cargo se les notificó la orden de desmantelar la estructura montada y retirar las motos del lugar.

Además, desde Áreas Protegidas se contactaron con el representante de la empresa turística, a quien se le labró un acta de infracción por «promover actividades prohibidas en medios gráficos y digitales» y «deterioro del hábitat de fauna autóctona».