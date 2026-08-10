El dato de inflación de julio 2026 de CABA preocupa al Gobierno: las proyecciones a nivel nacional

El dato de inflación de Buenos AIres anticipa lo que ocurrirá a nivel nacional. Foto: NA.

La inflación nacional se ubicaría entre el 2,4% y el 2,8% si se aplicarán los ponderadores del INDEC a los incrementos registrados en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta forma, la cifra quebraría la tendencia de desaceleración de los últimos dos meses y se situaría por encima de las previsiones del mercado.

Las proyecciones luego del dato de inflación de Buenos Aires

Las consultoras privadas anticipan que el proceso de desaceleración de la inflación se detuvo en julio, pero el dato de la Ciudad de Buenos Aires revela un dato más preocupante que una simple pausa en la tendencia declinante.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), que registró un alza del 2,9% en julio y funciona como un anticipo de la medición nacional.

De acuerdo con el análisis de los rubros y su impacto, se estima que el dato oficial del INDEC mostrará una aceleración respecto al mes previo, con un piso proyectado del 2,4%.

Según un informe de LCG, al asignar las variaciones de precios de las principales divisiones de la Ciudad a las 12 categorías que utiliza el organismo nacional, «la inflación nacional se ubicaría en torno a 2,8%». No obstante, el reporte aclara que, si se realiza un análisis más detallado a nivel de sub-rubros, «con la estructura de ponderadores de INDEC la variación promedio de precios en julio sería de 2,4%».

La diferencia técnica entre el 2,9% de la Ciudad y el posible 2,4% nacional se explica por la composición de las canastas de consumo. Los rubros estacionales, como paquetes turísticos (+26%) y alojamiento (+29%), tuvieron subas marcadas en julio debido a las vacaciones de invierno, pero estos componentes tienen un peso menor en la estructura nacional que en la porteña.

Esta disparidad es la causa principal de la brecha entre ambos indicadores. En términos de tendencia, un registro del 2,4% a nivel país significaría un cambio en el rumbo de los precios de los últimos meses.

Las fuentes indican que «una inflación del 2,4% mensual implicaría revertir la dinámica desinflacionaria de los últimos 2 meses», período en el que el índice general había convergido hacia la zona del 2%.

Finalmente, el comportamiento de la inflación núcleo en la Ciudad, que subió del 1,9% al 2,2%, señala que la inercia de los precios básicos se mantiene elevada.

Si bien el motor principal del incremento de julio fue el sector estacional, el cual podría moderarse en agosto, la persistencia de la inflación núcleo dificulta el proceso de convergencia hacia niveles inferiores, según interpreta LCG.

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