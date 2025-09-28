Fuerte temporal azota la Patagonia: ráfagas de hasta 120 km/h, nevadas y lluvias esta semana

Luego de un fin de semana con alertas por vientos fuertes, lluvias y tormentas en varias regiones, este domingo la Patagonia sigue bajo alerta por viento y nieve, mientras que el centro y norte del país presentan un notable alivio. Sobre la costa atlántica la nubosidad se mantiene debido a la circulación de vientos alrededor de un centro de bajas presiones sobre el Atlántico, con máximas que no superarán los 18 °C. ¿Qué pasa en el comienzo de semana?

Patagonia bajo alerta por viento y nieve

La Patagonia continuará esta semana bajo condiciones meteorológicas adversas, con un intenso temporal de viento que afecta prácticamente toda la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored, los cielos permanecerán mayormente nublados, con lluvias en la zona oeste y nevadas que se extenderán especialmente en áreas cordilleranas. Las temperaturas máximas no superarán los 8 °C en la cordillera, mientras que en el litoral atlántico patagónico oscilarán entre 10 °C al sur y 20 °C al norte.

El viento será uno de los fenómenos más destacados. En la meseta y el litoral atlántico, se esperan vientos persistentes del oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h entre domingo y lunes, llegando a valores máximos de 120 km/h en algunas zonas. Durante el resto de la semana, los vientos continuarán fuertes, con ráfagas de hasta 70 km/h, afectando especialmente la movilidad y las actividades al aire libre. En la región cordillerana, los vientos del oeste podrían alcanzar ráfagas de hasta 60 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, la región oeste patagónica seguirá con lluvias y nevadas durante los primeros días de la semana, aunque se espera una mejora gradual a partir del miércoles. Estas condiciones combinadas —viento fuerte, lluvias y nevadas— generan un escenario de alerta, especialmente en zonas montañosas y rurales.

Ascenso térmico en el centro y norte

Durante esta semana, las temperaturas irán en ascenso en buena parte del país. Las madrugadas más frías se darán entre lunes y martes: en el centro las mínimas estarán entre 6 °C y 14 °C, y en el norte entre 13 °C y 20 °C, aumentando levemente al martes por la rotación de los vientos al norte. Las máximas serán más notorias hacia la segunda mitad de la semana, superando los 21 °C en el centro y los 28 °C en el norte desde el martes.

A partir del jueves, el centro, oeste y norte podrían superar los 28 °C, llegando a los 35 °C en el norte el sábado, que será el día más cálido de la semana.

Posibles tormentas en el norte

Aunque el centro y la región bonaerense estarán mayormente estables, en el nordeste del país se esperan períodos de inestabilidad. Entre la noche del lunes y el martes se prevén chaparrones y tormentas con acumulados de 20 a 50 mm, y otro período de precipitaciones entre jueves y sábado, que podría superar los 50 mm en algunas localidades.