Río Negro, la gran protagonista del foro federal sobre energía que organizó la AmCham

La mañana porteña recibió este jueves, en el marco de un frío casi patagónico, a numerosos dirigentes de Río Negro que participaron del AmCham Foum 2026: la energía en clave federal. Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y otros referentes rionegrinos, en el salón de eventos del centro hotelero ubicado en Puerto Madero, se logró vislumbrar apenas una muestra de la potencia que representa la provincia para el país productivo, en la previa de un año electoral que ya se empieza a respirar en las calles capitalinas.

En el tramo quizás más electoralista de la jornada, en la exposición que moderó el periodista Gonzalo Asís, Weretilneck dejó toda una definición para los comicios de 2027. “Yo no creo que en la oposición argentina haya alguien que, en el día de la fecha, esté en condiciones de ganarle a Milei una elección”, soltó el mandatario ante la insistencia del moderador, quien le había pedido una definición sobre el panorama electoral que se avizora.

Sobre la minería y la energía, el gobernador consideró que en la Argentina se está generando “un nuevo sistema económico”. “Todos coincidimos que el agro sostuvo la economía argentina en todos los años anteriores. Hoy, la balanza energética de nuestro país es superavitaria, cuando hace 5 años atrás veíamos de dónde sacábamos los dólares para pagar los barcos de GNL. Creo que no hay retorno. Cualquier candidato no tiene margen para poner en duda la inversión internacional y argentina en proyectos tan estratégicos como la minería y el gas”, sentenció.

A la vez, Weretilneck destacó sus diferencias con el gobierno nacional, y en esa línea, se refirió al estado de las rutas nacionales que conectan con Vaca Muerta. “Estamos viviendo una tragedia enorme con la infraestructura vial y con las rutas. A Río Negro ingresa y este ingresa y egresa el 97% de todo lo que se utiliza en Vaca Muerta: los camiones de arena, los camiones con tubos, los 20.000 trabajadores que van a trabajar todos los días, y tenemos las rutas destruidas”.

En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, Weretilneck relató que su gobierno se encuentra en negociaciones para recibir la transferencia de las rutas 22 y 151 al ámbito provincial, y puntualizó en la importancia de la “seguridad jurídica” a la hora de tomar el control de las autovías: “Las negociaciones tienen algunas dificultades, fundamentalmente porque Vialidad Nacional tiene 18 contratos abiertos a lo largo de la ruta, y nosotros estamos solicitando que Vialidad Nacional resuelva esos contratos antes de ceder las rutas a las provincias”, especificó.

Entre los problemas viales más acuciantes, Weretilneck remarcó las dificultades de la ruta 22 en el tramo del Barrio Puente 83 de Cipolletti. Justamente, el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, manifestó su enorme preocupación por lo que informalmente se animó a definir como una “emergencia vial”.

“Hoy estamos en un cuello de botella donde tenemos rutas sin terminar, contratos abiertos, camiones que chocan el puente ferrocarrilero de Paso del Tren que hace que la ruta casi todos los días esté cortada, camioneros que tienen que hacer marcha atrás por una ruta nacional para tomar otro camino… Estamos en un momento donde no hay margen para no resolverlo”, indicó.

En el evento de AmCham, Buteler participó del panel “Desarrollo territorial: infraestructura y transforamción productiva”, junto al secretario General del Consejo Federal de Inversiones y el senador nacional por la provincia de Río Negro, Enzo Fullone, también vicepresidente en la Comisión de Transorte, Infraestructura y vivienda en el Senado.

AMCHAM Energy Forum 2026. Senador de Rio Negro Enzo Fullone e Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

Foto: Enrique Garcia Medina

Optimista, el legislador de La Libertad Avanza aseguró en conversación con Diario RÍO NEGRO, que, “de acá a diciembre”, ya estarán otorgados a la órbita provincial la administración de 9.000 kilómetros de ruta, “más 6.000 que se están evaluando”.

“Tenemos el gran problema de las rutas deterioradas. A veces, también hay un poco de negligencia cuando uno conduce, ¿no? Esas son rutas que están muy deterioradas, muy acotadas para el gran tráfico que tienen, y a veces, uno está apurado por llegar a destino. Son un conjunto de cosas”, argumentó Fullone, quien en mayo presentó un proyecto de ley para regularizar el estado de situación de las obras públicas que permanecen paralizadas o neutralizadas para que el sector privado las ejecute. Y recordó que las obras de las rutas 22 y 151 “no se terminan desde hace 20 años”.

Las dos etapas del desarrollo de la energía en Río Negro

En el panel que llevó como título “GNL: Argentina en el mercado global del gas”, la secretaria de Energía y Ambiente Río Negro, Andrea Confini, compartió espacio con Rodolfo Freyre, de Southern Energy, y el periodista Sebatián Penelli.

AMCHAM Energy Forum 2026. Secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini.

Foto Enrique Garcia Medina

Tras finalizar su alocución pública, Confini habló en exclusiva con Diario RÍO NEGRO, y trazó un proyecto de “dos etapas” en el área de Energía para la provincia: “Una que tiene que ver con la construcción, y otra, con el funcionamiento y la operatividad”.

Sobre el segundo aspecto, Confini destacó el desafío que representan “el desarrollo de proveedores, de habilidades técnicas para poder operar con barcos, del desarrollo de carreras específicas, o el mantenimiento no solamente de los barcos licuefactores, sino también de las plantas de fraccionamiento y separación. Eso, va a generar una demanda laboral, y cuando vos te das vuelta, hay una oferta que hoy no existe. Si no, es como pensar en estructuras vacías”.

Además, remarcó la importancia de la formación en inglés para la operatividad, tras lo cual recordó el lanzamiento del programa “Río Negro Bilingüe”. “Mucha gente va a trabajar de manera directa, pero muchísima más de manera indirecta. Todo lo que genera la industria, el manejo de estas plantas y de la industria, es en inglés”.

Algunos de esos aspectos fueron resumidos por Weretilneck en diálogo con este medio, al ponderar el rol de la provincia en la “consolidación definitiva de Vaca Muerta”, y definir a Río Negro como “parte de la construcción del hub más importante de exportación de energía de América Latina”.