Ganó el premio Medifé Filba 2025: “La ficción del ahorro”, la novela argentina sobre el dólar y el corralito que fue distinguida

La novela “La ficción del ahorro”, de la escritora misionera Carmen M. Cáceres, fue distinguida con el Premio Medifé Filba 2025, uno de los reconocimientos literarios más importantes del país. La obra, publicada por Fiordo Editorial, se impuso entre cinco finalistas y se llevó el galardón a la mejor novela publicada del año.

De qué trata La Ficción del ahorro, la novela ganadora del premio Medifé Filba 2025

“La ficción del ahorro” reconstruye, con fuerte sentido de pertenencia, el clima social y emocional de la crisis del corralito de 2001, especialmente desde la mirada de la provincia de Misiones. Con humor, tensión y una prosa minuciosa, Cáceres narra la experiencia de una clase media provincial atravesada por la incertidumbre económica, el dólar y la volatilidad del país.

El anuncio llegó por correo electrónico y sorprendió a la autora, nacida en Posadas en 1981, quien además se desempeña como ilustradora, traductora y ha publicado ensayos, entre ellos uno dedicado al mate. El jurado integrado por Alan Pauls, María Moreno y Alejandra Kamiya destacó la originalidad y la profundidad de la obra.

Una novela sobre dinero, vínculos y crisis

“Un cuento de suspenso para ahorristas inocentes”, definió la ensayista María Moreno, quien subrayó la capacidad de la novela para convertir un hecho cotidiano y central en la vida económica argentina en una historia atrapante.

Por su parte, Alan Pauls sostuvo que el libro “retrata el mundo de la clase media de provincia en pleno corralito” y destacó la manera en que la autora representa el clima social de Posadas en un momento en que “los ahorros se transformaron en papeles sin valor”.

La escritora Alejandra Kamiya celebró que la trama se desarrolle lejos de Buenos Aires: “Ubica el centro en Misiones. La ficción del ahorro no explica el ser argentino: lo muestra con maestría, humor, profundidad y una inteligencia que envidio”.

Carmen Cáceres: una autora con múltiples perfiles

Cáceres, formada como ilustradora en Nueva York y Madrid, ha diseñado portadas para editoriales y revistas, y volvió a vivir en su ciudad natal durante la pandemia. Junto a su marido coescribió Un año con los ojos cerrados y también publicó Al borde de la boca, un ensayo sobre el mate.

La ganadora recibirá cinco millones de pesos, además de una importante visibilidad que volverá a poner su novela en el centro de la escena literaria.