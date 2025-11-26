Fundación Kano invita a su «cena de gala» para juntar fondos y construir su sede en Roca

Este jueves 4 de diciembre se viene la primer fiesta de gala de Fundación Kano en la Sociedad Libanesa, se trata de un encuentro solidario único que celebra el compromiso de esta comunidad y tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción de su primer sede.

La asociación trabaja desde 2015 en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, acortando las brechas sociales a través del ofrecimiento de servicios de inserción sociolaboral y actividades culturales. Actualmente, funcionan en locales alquilados ubicados en Mitre 175 (Roca) y Sáenz Peña 84 (Villa Regina).

«El gran objetivo para el año que viene»

En comunicación con este medio, Ivana Vargas, presidenta de la fundación explicó que esta cena de gala les brindará una proyección para poder continuar con su labor y lograr la construcción de la primer sede de Fundación Kano, que «es el gran objetivo para el año que viene».

Las necesidades en esta entidad parcialmente autogestiva no son pocas, como indica la referente, «no cuentan con subsidios de parte del Estado». El único aporte proviene de Provincia el cual «paga tres profesionales de los 18 que son en total», mientras que ellos abonan el alquiler, la luz y el gas.

«Nos encontramos también con que hoy nosotros tenemos que dar un desayuno, una merienda, porque muchos de los jóvenes en sus hogares a veces no cuentan con un plato de comida a la noche. Entonces, si bien nosotros hacemos inclusión sociolaboral, hoy estamos cubriendo también la necesidad de alimentación o de vestimenta», planteó Vargas.

La entidad benéfica hoy tiene 80 estudiantes en la sede de Roca, con un alcance a más de 200 personas, ya que también brindan apoyo a jóvenes que no se pueden trasladar al lugar. Según detalló la presidenta: «Fundación Kano los asiste yendo a su hogar, llevando un paquete de pañales, medicación y alimentos».

En este contexto de falta de acompañamiento estatal, es que se vuelve fundamental el apoyo del sector privado.

Al respecto Paula Escaris, comerciante local y voluntaria, expresó que «varias empresas colaboran con una cuota socio de $10 mil o $20 mil» y que otra de las formas de aportar es «ir a la fundación y participar, llevar propuestas, ir con sus empleados y compartir», más allá del aporte monetario y de las instancias de inserción laboral.

Glamour y elegancia al servicio de la inclusión

El evento del 4 de diciembre será a las 20:30. La entrada tiene un valor de $90 mil y se puede solicitar al 2984199042 o presencialmente en la panadería La Baguette.

Andrea Molejon, contadora y organizadora del festejo afirmó a Diario RÍO NEGRO: «Me encanta el brillo, la fiesta y el glamour. Y la fiesta fue diseñada al buen estilo Mirtha Legrand, digo que si estuviera acá nos daría el okay. Va a tener todo».

Además, la organizadora del evento remarcó: «Las mujeres tienen que venir con vestido largo, nada de vestido corto. Va a haber alfombra roja, músicos, show en vivo. El menú es digno de una fiesta de gala, así que estamos felices, va a haber de todo. Y lo más importante es acompañar a la fundación».

Aseguró que esta celebración une a las provincias de Río Negro y Neuquén, ya que «se ha generado una red de de contención muy grande por parte de las mujeres empresarias», por lo que «este es el gran resultado».