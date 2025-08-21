Gran susto en Cipolletti: un principio de incendio generó un amplio operativo en pleno centro, ¿qué pasó?

Un gran susto se llevaron los vecinos de Cipolletti este jueves por la tarde noche. Según informó el sargento primero Gonzalo Cardozo a Diario RÍO NEGRO, un principio de incendio proveniente de un edificio en pleno centro derivó en un amplio despliegue policial y de bomberos.

El hecho ocurrió después de las 19 en una edificación ubicada sobre la calle Roca al 365, en donde está ubicada la reconocida radio LU19.

Qué se sabe de la explosión e incendio en el centro de Cipolletti

Desde la Policía indicaron a este medio que una cortina hizo contacto con el calefactor y esto ocasionó el principio de incendio.

Por su parte, Cardozo detalló que el propietario estaba en el lugar y tuvo que ser asistido por personal del nosocomio local, sin percibir lesiones de gravedad.

Asimismo, después de que bomberos sofoque las llamas, se corroboró que el fuego alcanzó una de las habitaciones, dañando varios elementos del lugar, mientras que el living fue afectado por las altas temperaturas y el humo.