Guada, la profe trans de Zapala: “Algo tan simple como un nombre en un papel es todo”

“Dame tu nombre real”, exigía el policía.

“Mi nombre real es Guadalupe”, respondió una joven mujer trans, en 2015, en Córdoba.

Hace exactamente seis años se sancionó la ley de identidad de género. Esto le permite a las personas, cuya vivencia interna no se corresponde con el sexo asignado al nacer, solicitar el cambio registral. La norma establece un trato digno, tanto en el ámbito público como privado.

Desde los 12 años Guadalupe Riquelme lleva su nombre elegido, más real que ningún otro. Hoy tiene 36 y vive Zapala, una localidad de 33.409 habitantes, según la estimación de población a 2018 realizada por la dirección de Estadística y Censos de la provincia. Estudió el profesorado de Geografía en Córdoba y en 2016 regresó al pago porque la policía “ejerce mano dura” en general, y en especial con la disidencia LGBTI, señala. Da clases en el IFD N°13, en el CPEM 61 y es jefa de Departamento en la Epet N°11.

“A mi Zapala me encanta, es la ciudad donde yo nací. Me encanta la estepa. El clima, bueno el viento, no es que me guste pero te acostumbras”, afirma.

Te puede interesar “Mamá este cuerpo no es mío, no me siento así. Soy María Paz”

Lograr su documento no la salvó de la violencia institucional, pero no tenerlo la expuso aun más.

“La secundaria fue terrible, terrible en todo sentido. Lo mejor de la secundaria, los amigos que tengo, lo peor, la discriminación que sufrí. Doblemente discriminada, incluida por los profesores. Siempre peleaba por el tema de mi nombre en las planillas. Agarraba a cada profesor antes de ingresar al curso. Algunos me decían si, otros no me daban pelota. La discriminación fue terrible en ese tiempo. Lloré muchísimo. Igual lo afrontaba todos los días. Desde los profesores que te reprobaban, los compañeros que te golpeaban”, recuerda.

Y agrega: “en el secundario, además del bullying y la discriminación, de la homofobia, lo peor de la condición trans era ir a hacer un trámite. El simple hecho de ir a pagar algo o pedir un turno en el hospital cuando te llamaban a viva voz, ya era algo sumamente agresivo. Algo tan simple como un nombre que figure en un documento legal es un montón”.