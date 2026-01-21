Guillermo Ulloa, el visionario que creó un refugio para emprendedores de Neuquén

Estudiar y trabajar, dos actividades difíciles de compaginar si se tienen horarios muy rígidos. Esta necesidad de amalgamar ambos proyectos fue lo que llevó a Guillermo Ulloa a concretar su primer emprendimiento. A casi siete años de aquel salto de valentía, el joven de Neuquén dio un nuevo paso con “Uno House”, la casa que cobija a emprendedores de la región.

¿Qué es “Uno House”? La casa emprendedora de Neuquén

“Legalmente es una tienda de regalos, ante ARCA y las cuestiones municipales, pero para mí es una casa emprendedora, porque busca albergar y darle lugar a otras personas para que crezcan y se potencien”, contestó Guillermo.



El neuquino de 32 años conoce las dificultades del mundo emprendedor a la perfección. Hace siete años, en vísperas de la pandemia, impulsó “Somos Uno”, una librería virtual. Sin embargo, la inestabilidad económica y las complejidades de importar libros durante un período tan incierto pronto revelaron la necesidad de una profunda adaptación.



Guillermo tuvo que reinventarse. “¿Qué tan difícil puede ser hacer un cuaderno?”, se preguntó y se adentró a explorar el oficio. De manera autodidacta, adquirió las herramientas necesarias y transformó su proyecto en “Uno Encuadernación”.

Siete emprendedores participan de Uno House



Como la mayoría de los emprendedores, comenzó participando en ferias con una mesa de 70×70 centímetros y un exhibidor de cartapesta. Con los años creció, logrando vivir al 100% de su proyecto y continuando sus estudios en Psicología, los dos pilares que se propuso sostener desde un principio.



A lo largo de el camino se dio cuenta de que en Neuquén faltaba una propuesta que reúna a los emprendedores más allá de las ferias, en un lugar físico concreto que no dependa del clima. “En noviembre y octubre hubo muchísimos fines de semana con viento o lluvia. A los emprendedores que vivimos solo de ferias, eso nos mata, porque son semanas que no tenés trabajo. Si vivís solo de esto, llegas a fin de mes súper ahorcado”, relató.



Ahora, en Hipólito Yrigoyen 244 ya existe ese espacio. Para concretar “Uno House” y equiparlo, Guillermo recurrió a un crédito de la línea de Inclusión Financiera para Juventudes y Diversidades, motivado por una experiencia previa positiva donde un préstamo inicial le permitió adquirir maquinaria esencial.

El espacio brinda contención a otros emprendedores de Neuquén. (Foto: Gentileza).



“Me parecen fabulosos estos créditos con tasa baja porque facilita el potenciar tu marca y te da la posibilidad de seguir creciendo, de dejar de ser un emprendimiento chiquito y casero, y empezar a establecerlo como un comercio”, explicó. Gracias a la celeridad del trámite, que se resolvió en apenas 14 días, pudo acceder a tres millones de pesos destinados a la compra de mostradores y estanterías.



Uno House funciona hoy como un showroom, pero su visión a futuro es aún más ambiciosa: un local a la calle con vidriera, que ofrezca mayor visibilidad y accesibilidad. Hoy participan siete emprendedores, pero la invitación a otros proyectos está abierta.

Guillermo motivó a animarse a lanzar sus emprendimientos. “Si yo pude pasar de eso a tener hoy un lugar físico de venta como este, entonces vos también podés hacerlo”, enfatizó, aunque reconoció: «No voy a decir que es fácil, porque sería mentira, pero sí puedo decir que las cosas se acomodan. Hay que trabajar y después todo se va acomodando».

Mucho más que una vidriera en Neuquén: servicios y comunidad

Si bien la fachada legal es la de una tienda de regalos, la dinámica interna de «Uno House» ofrece soluciones logísticas vitales para el ecosistema emprendedor. Actualmente, en el espacio confluyen propuestas de cosmética natural, encuadernación, cerámica, tejido, impresión 3D y accesorios, funcionando bajo una premisa colaborativa donde se diluye la idea del competidor como enemigo.

Más allá de la exhibición, Guillermo diseñó el lugar para resolver los «dolores de cabeza» cotidianos del trabajador independiente. El local funciona como un punto de retiro (pick-up), lo que libera a los vendedores de la compleja coordinación de horarios para las entregas en la vía pública, brindando seguridad tanto a quien vende como a quien compra. Además, el alquiler del espacio incluye el packaging y los exhibidores, permitiendo que los creadores solo se preocupen por llevar su stock.

La propuesta se completa con el uso de las instalaciones para realizar fotografía de producto profesional y un área destinada a reuniones, donde se puede recibir a un cliente o proveedor con un café o un mate de por medio, jerarquizando la atención. Quienes deseen sumarse a esta red o visitar el showroom, pueden contactarse a través de Instagram en @unohousecentral.