Hablemos de eso: equipo de Allen busca prevenir suicidios en adolescencias

Catorce profesionales de distintas áreas se organizaron en Allen para proponer contención y concientización en torno a la problemática de suicidios en adolescencias. Después de meses de preparación, convocan a su primera actividad pública para abrir el diálogo con los vecinos.

“El ‘elefante en la habitación’ es eso que resulta difícil de ignorar pero que nadie quiere tocar o mover, porque muchas veces puede dar miedo”. Con esta forma de graficarlo, los integrantes de “Hablemos de Eso” definieron a lo que se genera en torno a los suicidios en los distintos grupos sociales: nadie quiere profundizar, pero las muertes siguen ocurriendo. Preocupados por esto, se organizaron para impulsar el trabajo conjunto desde la mirada del trabajo social, la enfermería, la psicología, el asesoramiento legal, el acompañamiento terapéutico y la comunicación.

“Notaba que no se estaba haciendo nada, o quizás sí internamente, pero no de manera visible, digamos, o desde lo comunitario”, compartió con RÍO NEGRO el trabajador social Alberto Fernández. La inquietud venía desde hace un par de años, pero sin el empuje necesario para plasmarlo en un proyecto, hasta que los últimos acontecimientos apuraron el proceso. Desde entonces, este joven profesional empezó a convocar a otros que pudieran interesarse y con ellos se terminó de armar el grupo. Primero fueron ocho y con el tiempo llegaron a ser los catorce que hoy trabajan por comisiones, para un trabajo más ordenado.

Foto: Gentileza

***

Después de una etapa de formación interna en los tipos de abordaje necesarios y también en comunicación, para difundir mejor las actividades, desde “Hablemos de eso” elaboraron una guía interna para recibir a las personas que se acerquen a pedir ayuda. “Nos enfocamos en saber a dónde derivar, cómo hacer una primera escucha. Recién con todo eso es que decidimos salir a la luz y habilitar los espacios de intercambio en redes sociales”, explicó Alberto, dando muestra de la seriedad con la que se están tomando la propuesta.

Ahora, en cada comisión van organizando distintas reuniones, con la Biblioteca “Naciones Americanas” como sede, aunque de manera voluntaria y autogestiva, sin depender de ninguna institución. Allí elaboran y planifican las estrategias de intervención y promoción de la información, como esta mateada que activaron para el próximo domingo 8 de septiembre en la Plaza San Martín y el Parque Integración. En la previa del Dia Mundial y Nacional de la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), pondrán a disposición juegos y música para invitar a las familias y grupos de amigos a acercarse de la forma más amena posible, en el horario de 17 a 19.

Foto: Gentileza.

***

A nivel estadístico, reconocieron las dificultades que aparecen cuando buscan cifras concretas, para tener real dimensión de la problemática. “En la ciudad de Allen, en lo que va del año, hubo cinco casos registrados “socialmente”. Decimos así porque no pudimos acceder a las estadísticas oficiales. Pero a la vez, tomamos conocimiento de que hay una alta tasa de intentos de suicidios, pero que no se registran porque no se toman como tal, dando cuenta de la ausencia de una prevención y ausencia de protocolo de intervención posterior (…) Entendemos que nuestro aporte a la problemática se hace desde un rol comunitario e indirecto, diferenciandonos de aquellos espacios que tienen abordaje de manera directa, como son las instituciones del sistema de salud, educación o el municipio. Por eso nuestra idea es poder articular con Salud para pensar estrategias en pos de esas estadísticas”, planteó Alberto.

A nivel nacional, saben que todo se registra en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina), sumado a lo realizado por el CONSAJU, que es el Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil.