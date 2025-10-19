Hallaron muerto a científico argentino en Alemania: cuáles son las principales hipótesis sobre su muerte

Alejandro Matías Fracaroli, científico argentino de 44 años, fue encontrado sin vida este domingo en un arroyo de la ciudad alemana de Karlsruhe, donde se encontraba realizando una pasantía científica en el prestigioso Karlsruhe Institute of Technology (KIT), especializado en nanotecnología. El hallazgo se produjo después de siete días de intensa búsqueda, confirmaron las autoridades locales.

Según la policía alemana, la hipótesis principal es que Fracaroli habría caído accidentalmente al agua y fallecido por ahogamiento, aunque las circunstancias exactas deberán confirmarse con la autopsia. Las primeras pericias no habrían detectado signos de violencia en el cuerpo, informó el medio Ámbito.

Las autoridades alemanas consideran tres posibles causas de su muerte: un accidente por caída y ahogamiento; un problema de salud súbito, como un desmayo o ataque cardíaco que pudo haber provocado la caída; y la intervención de terceros, aunque esta última línea de investigación es menos probable hasta obtener los resultados forenses.

Fracaroli residía en Alemania desde mediados de año para participar en un proyecto de nanotecnología junto al profesor Frank Biedermann. Su desaparición había sido reportada el lunes pasado, luego de que no se presentara al laboratorio y su teléfono permaneciera apagado por más de 20 horas. La familia del científico viajará a Alemania para reconocer el cuerpo y gestionar su repatriación a Argentina.

Dolor en la ciencia argentina: El CONICET y la UNC destacan la trayectoria internacional del científico

El investigador era padre de dos hijos y estaba casado. Su estadía en Alemania estaba prevista hasta fin de año, cuando tenía planeado regresar a Córdoba. El CONICET y la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC expresaron su dolor por la noticia y destacaron la trayectoria de Fracaroli, reconocido por su trabajo en el desarrollo de telas nanoscópicas y su proyección internacional.

Fracaroli formó parte de equipos de investigación de renombre internacional, incluido el liderado por Omar Yaghi, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Química 2025. Su carrera combinaba formación académica en el extranjero, numerosas publicaciones científicas y un fuerte compromiso con la colaboración internacional, a la vez que llevaba una vida familiar estable en el barrio General Paz de Córdoba.